A intransigência do realismo

Grande acontecimento deste verão cinematográfico, a exibição, em cópias restauradas, das dez longas-metragens de Maurice Pialat (1925-2003) prossegue em salas de todo o país (incluindo o Cinema Nimas, em Lisboa, e o Teatro Campo Alegre, no Porto). Esta semana surgem os derradeiros quatro títulos: Quando o Amor Acaba (1972), Primeiro Passa no Exame (1978), Loulou (1980) e O Miúdo (1995).

Se há maneira de resumir a energia destes filmes - incluindo essa muito pouco conhecida derivação do clássico melodrama conjugal que é Quando o Amor Acaba, com Marlène Jobert e Jean Yanne -, será através de um intransigente princípio realista. Da vibração física de Aos Nossos Amores (1983), filme-revelação de Sandrine Bonnaire, até ao título final, O Miúdo, em que Pialat filmou o seu filho Antoine Pialat (então com quatro anos), encontramos a mesma paixão, terna e cruel, pelo trabalho dos actores de todas as idades. É através deles que somos conduzidos a uma metódica observação das famílias, da intensidade das suas relações e também da brutalidade das suas rupturas.

Daí o destaque que merece Primeiro Passa no Exame (título original: Passe Ton Bac D"abord), desde logo pela presença de Philippe Marlaud, que viria a falecer em 1981, num acidente com fogo, contava 22 anos - vimo-lo ainda em A Mulher do Aviador, de Eric Rohmer, lançado poucos meses antes da sua morte. Por aqui passa também Sabine Haudepin, figura tão lendária quanto discreta do cinema francês, que se estreou, aos seis anos de idade, no clássico Jules e Jim (1962), de François Truffaut.

Marlaud e Haudepin surgem como personagens de um grupo de estudantes da cidade de Lens, no norte de França, próximo da fronteira com a Bélgica. São figuras "em trânsito": entre a adolescência e a idade adulta, entre a desagregação familiar e a descoberta angustiada da sexualidade, entre a crueza de uma vida social assombrada pelo desemprego e a utopia frágil de uma fuga para Paris...

O método de Pialat combina a (aparente) ligeireza da reportagem com uma sábia dialética entre os rostos e a espantosa coreografia das cenas de grupo - tudo com a contribuição fundamental do director de fotografia Pierre-William Glenn (responsável, por exemplo, pelas imagens de A Noite Americana, de François Truffaut, lançado em 1973).

Sem ceder a generalizações "sociológicas", a visão de Pialat consegue desenhar o mapa do esvaziamento mitológico da própria noção de "juventude", vencida por uma drástica transformação de usos e costumes: todas as gerações se confrontam com a mesma descrença nos valores que a vida colectiva consagra. Daí que este filme seja muitas vezes citado como uma "continuação" da sua primeira longa-metragem, A Infância Nua (1968), sobre a adopção de uma criança, o outro inédito que integra este ciclo. Sem esquecer que os ambientes de tudo isso estão presentes na trajectória de Pialat desde a curta O Amor Existe (1960), sobre os subúrbios de Paris, referência modelar do arranque da Nova Vaga francesa.

