A história de recuperação e cura da eterna Luna de Harry Potter

Aos oito anos, Evanna Lynch não queria ler sobre um rapaz nerd como Harry Potter, mas ao ouvir a mãe ler a história do jovem feiticeiro ao irmão mais novo ficou rapidamente viciada. Mas não imaginava que uns anos mais tarde iria interpretar o papel da sua personagem favorita, Luna Lovegood, nos filmes da mesma saga.

Atualmente com 31 anos, a atriz irlandesa lançou este mês de maio o livro O Oposto da Caça às Borboletas, que fala do período mais difícil da sua vida. Uma verdade crua e intensa do que é experienciar perturbações alimentares durante a adolescência. Evanna Lynch queria dar a conhecer às pessoas a sua história, que estava a ser contada por outros. "A minha história estava a tornar-se um pouco numa história de fantasia. Era a ideia que tinha problemas de saúde mental, consegui um papel num filme e depois ficou tudo bem. Era falso e redutor. Esta história é essa, mas com coisas novas e mais complexas uma representação verdadeira da mente de uma criança e jovem num tempo negro e o efeito disso numa família", explicou Evanna em conversa com o DN.

A atriz esteve em Portugal no passado dia 27 de maio para uma sessão de autógrafos na banca da Leya e apresentação do seu livro na Feira do Livro de Lisboa.

Enquanto o livro ia surgindo, Evanna Lynch reviveu momentos complicados da sua existência com um distúrbio alimentar que lhe colocou a vida em risco. No entanto considera que algumas conversas com a sua mãe foram as mais difíceis de reviver. Ao mesmo tempo, escrever este livro foi também um alívio, que ajudou na sua recuperação.

A sua família estava preocupada com o que os vizinhos pudessem dizer ao ler o livro. "Quando lhes mostrei o livro eles fizeram os seus comentários, perguntas e críticas. Pediram para pequenos detalhes serem retirados, mas no geral estavam felizes por mim", disse.

As centenas de cartas de fãs e de famílias que recebeu a pedir concelhos foram mais uma das razões que a levou a escrever O Oposto da Caça às Borboletas, sendo uma resposta para quem as procura. A atriz descreve o seu livro com não sendo para todos, por ter momentos mais sombrios mas também situações mais leves.

Viver com uma perturbação alimentar

Anorexia é uma palavra que durante anos foi difícil de aceitar para Evanna Lynch. Embora soubesse como todos estavam preocupados e que o seu peso estava afetado, apenas achava que estavam a ser dramáticos. No seu livro, a atriz conta como só se apercebe que algo não está bem quando conhece a terapeuta Natasha. "Ela foi a primeira pessoa que foi muito simpática e aberta. Não veio até mim com todas as preocupações e ansiedades. Apenas perguntou como estava e comecei a chorar". Ler os livros da saga Harry Potter tornou-se então um refúgio e um apoio durante os momentos mais difíceis.

Foi enquanto lidava com os distúrbios alimentares que Evanna escreveu uma carta a JK Rowling a agradecer-lhe tudo. Ter uma resposta parecia surreal, mas a escritora respondeu. Durante anos trocaram cartas e Evanna Lynch até chamava JK Rowling de Jo. Numa dessas cartas, a famosa autora de Harry Potter disse à atriz que se ela quisesse fazer o papel de Luna teria de melhorar. Algo que não ajudou. "Acho que é muito importante perceber que não é possível recuperar por alguém. As pessoas têm de perceber que não podem forçar alguém a escolher recuperar". O que ajudou Evanna Lynch foi a ligação de JK Rowling aos seus sonhos de criar algo. "Era a prova direta que pessoas normais conseguem chegar longe e podem ter muito potencial", acrescentou.

Evanna Lynch nunca perguntou a JK Rowling o porquê de lhe ter respondido à carta. A atriz não era única correspondente da autora, que escrevia a outros jovens, por diferentes razões. A atriz chegou a conhecer algumas dessas pessoas durante o seu percurso.

Tempos de Harry Potter

Como Evanna conta no livro, o casting para Luna Lovegood foi aberto. No meio de centenas de candidatas, a rapariga de 14 anos, sem experiência no mundo do teatro, televisão ou cinema, foi escolhida para o papel. "Eu tinha esperança, mas tinha muitas coisas contra mim: não tinha treino e não era inglesa. Sabia que tinha de ter muita sorte do meu lado, mas tinha esta certeza que se lhes conseguisse mostrar a minha interpretação de Luna, ia conseguir o papel", diz.

E fazer o papel de Luna ajudou mesmo Evanna Lynch com a sua saúde mental. "Muitos dos meus problemas vinham de como me sentia estranha e pouco confortável no mundo. Representar uma personagem que era tão diferente e que não tentava mudar ajudou muito", acrescentou.

Quando as fotografias de Evanna Lynch foram divulgadas, muitos fãs ficaram desiludidos com a escolha, denunciando cada detalhe da sua aparência. "Isso deixou-me muito triste porque os fãs do Harry Potter eram meus "amigos", eu era um deles, mas depois acabaram por ficar calmos e positivos e simpáticos". Em O Oposto da Caça às Borboletas, a atriz relembra como inicialmente costumava ir a fóruns de fãs criticar a sua própria aparência, uma forma de controlar a situação.

Também no livro confesso que a sua obsessão por Harry Potter era tão grande que se na altura em que conseguiu o papel tivesse mais de 16 anos teria feito uma tatuagem com o autógrafo do Daniel Radcliffe, ator que interpreta o jovem feiticeiro. Algo, no entanto, que Evanna Lynch nunca contou ao colega de elenco, mas que pensa que ele podia saber. "Tenho a certeza que ele sabia pela forma como me comportava ao pé dele e como era estranha", contou.

Apesar de ter demorado algum tempo, a primeira amizade da atriz durante as gravações foi Katie Leung, que interpreta Cho Chang. As duas entraram através de castings abertos sem terem qualquer experiência na área. Este aspeto levou à sua aproximação e amizade. "Acho que nós as duas nos sentimos muito de fora. Por isso, acabámos por nos conectarmos. Ela continua uma amiga muito próxima".

Evanna Lynch contou ainda que durante as gravações a comida nas mesas do Salão Principal era verdadeira, mas alguns dos pratos eram alterados para não serem comidos. "Havia sempre o jogo de descobrir o que era comestível e o que não era. Houve um dia em que Matthew Lewis, que fazia de Neville Longbottom, queria que Alfie Enoch, que interpreta Dino Thomas, bebesse uma coisa mesmo nojenta. Então, foi-me chamar para o convencer a provar a bebida. Na altura, foi muito engraçado", contou.

Atualmente, Evanna Lynch continua em contacto com o resto do elenco dos filmes, referindo que têm um grupo de WhatsApp.

