A Francofonia junta online e com um mural ao vivo na Ajuda

Depois de ter sido cancelada em 2020 devido à pandemia de covid-19 e adiada para o verão numa versão apenas online, a Festa da Francofonia volta este ano já em formato (quase) totalmente virtual. "Vamos celebrar a língua que nos une e promover a diversidade das nossas culturas", explicou a embaixadora de França Florence Mangin numa conferência de imprensa por Zoom de apresentação da iniciativa.

Com início imediato e eventos disponíveis até final de abril - "ou até mesmo durante mais tempo, é vantagem do online" - a Festa da Francofonia conta este ano com 11 países organizadores - Andorra, Bélgica, Canadá, Costa do Marfim, Egito, França, Luxemburgo, Marrocos, Roménia, Suíça e Tunísia. Representantes de três continentes, portanto, que trabalharam num programa de eventos online e nos media sob o slogan "A Francofonia mantém-nos juntos!".

Baseado em três grandes eixos, o programa tem como único momento "ao vivo", previsto para o início de abril, a realização de um mural - o Mural da Francofonia - pelo artista franco-português Styler. A localização exata desta obra de arte urbana é um segredo bem guardado, com a organização da Festa a revelar apenas que ficará numa rua da freguesia da Ajuda. Todas as etapas da criação do mural serão transmitidas nas redes sociais da Festa da Francofonia.

No site www.festadafrancofonia.com estarão acessíveis concertos, eventos literários, experiência culinárias em vídeo que vão desde um prato da Costa do Marfim a um workshop de chocolate belga, visitas a exposições e também viagens virtuais a alguns dos países organizadores, como o Luxemburgo ou Andorra.

Não se podendo fazer ao vivo, a Festa da Francofonia faz-se também nos media, com a intervenção dos autores Leila Slimani e Guy Delisle no programa literário Todas as Palavras, da RTP3, e com a entrevista ao treinador-adjunto do F.C. Porto, Siramana Dembélé, que discursará sobre a importância da Francofonia no desporto no Porto Canal.

O facto de ser quase exclusivamente online pode ser vista como uma desvantagem, mas a Festa da Francofonia também encontra nesta realidade algumas vantagens. Uma delas é a capacidade de levar o evento a todos os cantos de Portugal, inclusive aos Açores e à Madeira. Já em 2020, os passatempos online e quizzes que a Festa da Francofonia disponibilizou nas suas redes sociais tiveram participantes de todo o país. De tal forma que a ideia de entregarem os prémios em casa dos vencedores acabou por ser abandonada porque "ninguém quis pagar uma viagem até à Madeira".

Para o ano, a ideia é regressar aos eventos presenciais, mas a embaixadora Florence Mangin garante que o online veio para ficar, prometendo juntar o melhor de dois mundos.

Presencial deverá ser - pelo menos é que o está a ser preparado - a XVIII Cimeira Francofonia, que irá decorrer a 20 e 21 de dezembro na ilha de Djerba, "uma escolha da Tunísia para mandar uma mensagem de paz", explicou o embaixador Mounir Ben Rjiba.

