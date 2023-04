"A ética brilha pela ausência" na guerra do Afeganistão

Quase dois anos depois da retirada desastrosa dos militares norte-americanos do Afeganistão, que resultou no regresso brusco dos extremistas talibãs ao poder, o novo filme do realizador Guy Ritchie explora a complicada relação entre norte-americanos e os afegãos numa guerra que quase se tornou infindável.

Em The Covenant de Guy Ritchie, o realizador britânico questiona a responsabilidade dos Estados Unidos para com os afegãos que os ajudaram e depois ficaram à mercê dos talibãs. Embrulhado num formato de thriller de ação com interpretações muito sólidas de Jake Gyllenhaal ("Sargento John Kinley") e Dar Salim ("Ahmed"), este é mais que um filme de guerra. Quem o diz é Fariba Sheikhan, atriz que dá vida a Basira, mulher de Ahmed, na película de Guy Ritchie.

"Acho muito interessante que se conte esta história e que dois personagens tão opostos como os de Dar e Jake, que vêm de culturas distintas e universos completamente paralelos, tenham um ponto de encontro e cresçam com respeito entre ambos, unindo-se à margem das adversidades", disse a atriz espanhola em entrevista ao DN. "O filme, no fim de tudo, conta uma história de amor, de aproximação, de carinho, de fazer as coisas a partir de pontos em comum e sem nos centrarmos tanto nas diferenças."

Esse amor pela família e pela humanidade do "outro" contrasta, indicou Sheikhan, com as forças exógenas e endógenas que têm condenado a região do Médio Oriente a conflitos permanentes.

"Tanto o Ocidente como o Médio Oriente teriam que agir de outra maneira, porque obviamente a que têm seguido não funciona. Há que responder e agir da forma devida, para lá de todos os interesses sócio-económicos e geopolíticos", considerou a atriz. "Infelizmente, muitas vezes a ética brilha pela ausência e as vidas humanas não importam."

O papel que interpreta, Basira, é de uma mãe que sofre as consequências disso e vive em estado constante de emergência.

"Aprendi uma canção de embalar em língua afegã que era muito bonita, e ao estudá-la pude conectar-me com o sentimento das mães que veem a vida dos seus filhos ou dos seus familiares em perigo", descreveu Fariba Sheikhan. "Esse sentimento de vulnerabilidade, de não saber o que se vai passar a seguir... Esta canção conectou-me com o mais primitivo que as mães têm em relação aos filhos: o refúgio e a proteção absoluta."

A atriz considerou que o filme pode ser "uma boa montra" para mostrar a realidade e apelar à responsabilização das entidades que estiveram envolvidas no conflito nas últimas décadas. Ritchie fá-lo colocando uma lupa sobre a ligação entre dois personagens que vêm de lugares muito diferentes: um sargento norte-americano que é salvo pelo seu intérprete afegão e depois é consumido pela culpa de o deixar para trás.

"É uma história muito familiar, de proteção. Parece-me que vai às raízes das pessoas", considerou Sheikhan. "No final, todos queremos o mesmo, todos lutamos pelo mesmo. Vamos sempre voltar a esse lado mais primitivo, mais básico, mais familiar."

Gravado no início de 2022 em Espanha (Alicante e Saragoça), The Covenant também ilustra o estilo muito próprio de Guy Ritchie, cujo filme Sherlock Holmes de 2009 foi nomeado para dois Óscares.

"Guy Ritchie tem uma maneira muito particular de trabalhar. Dá muito espaço à improvisação, deixa surpreender. Cria um ambiente muito relaxado", disse a atriz. "Todos os dias começamos curiosos pelo que sucederá", continuou, descrevendo o ambiente como "confortável" e "de proximidade", com duas estrelas gigantescas, Guy Ritchie e Jake Gyllenhaal, que "falam de igual para igual" com qualquer pessoa no elenco.

"É óbvio que são estrelas, que são personalidades muito fortes, e valorizei e admirei-os por isso", sublinhou Fariba. "Foi uma experiência incrível, um sonho tornado realidade."

O filme da MGM, que depois de passar pelos cinemas estará disponível na plataforma de streaming Amazon Prime, não é a única história sobre o Afeganistão em que Fariba Sheikhan está envolvida. A atriz também protagoniza La Unidad Kabul, a terceira temporada da série de ação da Movistar+ que estreia a 18 de maio e vai debruçar-se sobre a capital afegã. Essa experiência permitiu a Fariba conhecer Shabnam Rahimi, uma atriz e pugilista afegã que foi obrigada a procurar refúgio em Espanha.

"Ela contou como teve de fugir, o medo que passou e a angústia constante de cada dia, a ameaça de perder a vida e tudo o que tinha, o deixar a família para trás, começar de novo, não saber se as coisas ficarão bem ou mal", lembrou a atriz. "Como foi ter a vida por um fio e não saber se teria um dia mais. Foi uma situação terrível durante anos, em especial com a retirada dos Estados Unidos, e muita gente teve que fugir."

Shabnam encontrou segurança em Espanha e agora é uma das atrizes da série Movistar+, que examina o horror da retirada, a urgência das evacuações e as ameaças que se seguiram. É, resumiu Fariba, "uma realidade muito dura."

