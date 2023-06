A estratégia de Xerazade

Agora que Elfriede Jelinek - Language Unleashed, de Claudia Müller, chega ao circuito comercial, com sessões em Lisboa, no cinema Ideal (depois de ter sido exibido no Doclisboa e no Porto/Post/Doc), o mínimo que se pode dizer é que não se trata de um documentário convencional. O que, bem entendido, começa no facto de Jelinek ser tudo menos uma escritora vulgar.

Aliás, vale a pena lembrar que a sua relação com o cinema envolve, pelo menos, duas referências tão fascinantes quanto inclassificáveis: Malina (1991), o belíssimo filme de Werner Schroeter com Isabelle Huppert, a partir do romance homónimo de Ingeborg Bachmann (Jelinek colaborou na adaptação); e, claro, A Pianista (2001), outro filme com Huppert no papel central, neste caso tendo como base um romance da própria Jelinek, com realização assinada por Michael Haneke.

Autora austríaca, nascida em 1946, distinguida com o Prémio Nobel da Literatura de 2004, Jelinek pertence a uma geração que nasceu nos anos finais, ou pouco depois, da Segunda Guerra Mundial, com as memórias cruéis do nazismo a pontuarem todo o seu crescimento. Talvez se possa dizer que os membros dessa geração que decidiram exprimir-se publicamente, nomeadamente os escritores, receberam uma tarefa "implícita", à beira do impossível: organizar as memórias de uma tragédia histórica que, afinal, em muitos casos, nem sequer viveram diretamente. Para lá de todas as diferenças temáticas e estilísticas, creio que se poderá dizer que Peter Handke, também austríaco, nascido em 1942, é outro nome essencial da mesma geração ("nobelizado" em 2019).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O filme vale pela diversidade dos documentos (entrevistas, fotografias, etc.), metodicamente organizados. Logo na abertura, a realizadora integra uma insólita declaração de Jelinek sobre as raízes da sua escrita: "Comecei na escola primária com histórias para o Dia da Mãe, e mentia muito. Em boa verdade, eram contos de mentiras para aplacar a minha mãe. Em termos simples, aprendi a mentir na relação com essa personalidade poderosa que me esmagava. Quando se vive com uma animal tão perigoso na jaula de um leão, é preciso reagir, gritando. É como um conto de Xerazade: fala-se para sobreviver, para apaziguar alguém." Há um eco paradoxal disso mesmo no título do filme (infelizmente não traduzido): Language Unleashed, "linguagem solta" ou "linguagem liberta".

Personalidade eminentemente crítica da presença do nazismo na história da Áustria, denunciante da representação pornográfica das mulheres, protagonista de diversas polémicas fortemente mediatizadas, Jelinek é alguém que, da escrita às intervenções públicas, não recusa o confronto de ideias, ao mesmo tempo que resiste ao efeito de "fama" que pode contaminar tal atitude. Como ela diz a certa altura: "Num certo sentido, devemos manter-nos escondidos". E acrescenta: "Ocasionalmente, se alguém tem algo a dizer sobre coisas importantes, deve fazer ouvir-se, mas no fundo não é bom ser-se famoso - ser famoso arruína a pessoa."

dnot@dn.pt