Tahar Ben Jelloun esteve em Lisboa para entregar a primeira edição prémio Choix Goncourt em Portugal. Ele que é um dos dez elementos da prestigiada Academia Goncourt (um prémio que o próprio venceu em 1987) presidiu juntamente com a escritora Leila Slimani à distinção escolhida com o contributo de alunos portugueses de língua francesa das principais universidades nacionais. A escolha recaiu sobre o romance Le Mage du Kremlin, de Giuliano Da Empoli que em breve estará traduzido para português. Numa sala do Instituto Francês, em Santos, paredes meias com a Embaixada Francesa, o DN conversou com o escritor franco-marroquino sobre o seu novo romance, Les Amants de Casablanca, do seu papel como pioneiro a escrever sobre as questões de género e sobre a fase atual da cultura e da sociedade francesa.

Além da presença do Choix Goncourt em mais de trinta países, no ano passado o Nobel da Literatura atribuído à escritora Annie Ernaux. Pode dizer-se que a literatura francesa vive um bom momento, apesar do inglês ser cada vez mais a língua global?

Bem, nos últimos anos existiram vários Nobel da literatura para escritores franceses, como o Patrick Mondiano, em 2014; Le Clezio em 2008; e no ano passado Arnie Erneaux. E cada um deles no seu domínio, Le Clezio é um escritor mais universal que viaja muito e escreve muito pouco sobre a França. Mondiano escreve sempre sobre o mesmo lugar, a Paris no tempo da ocupação nazi, e Annie Erneaux fala sobre ela mesmo, da suas histórias com os seus homens, dos seus pais, e é ao mesmo tempo uma literatura universal e com um lugar importante no mundo. Contudo, a literatura francesa é menos traduzida que a literatura anglo-saxónica. Espero que consigamos inverter a tendência até porque a França tem uma posição muito peculiar porque a língua é falada em países africanos, no mundo árabe e no médio oriente. É uma particularidade importante. E há grandes escritores que se exprimem em francês, como Amin Malouf, do Líbano, Andrei Makine, da Rússia ou Alain Mabanckou, do Congo. E isso enriquece a literatura francesa e a sua presença no mundo.