A contagem decrescente começou. Faltam 10 dias para o regresso dos D'ZRT

A contagem decrescente começou oficialmente: faltam 10 dias para a volta dos D'ZRT aos palcos, passados 12 anos. Esta terça-feira a boyband portuguesa, fundada com a série Morangos com Açucar, esteve num evento da Adidas no Palácio Baldaya, em Lisboa, num "aquecimento" para os futuros concertos.

A Encore tour irá começar no dia 29 de abril e até 21 de maio passará por Lisboa, Porto e Algarve, levando os fãs numa viagem ao passado.

O grupo constituído por Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Vítor Fonseca tocou durante o evento os êxitos mais conhecidos como Verão Azul, Para Mim Tanto Me Faz, Querer Voltar, Estar Ao Pé de Ti e Quem Eu Quero P'ra Mim. O bocadinho que a boyband mostrou aos convidados foi o suficiente para levar todos na sala aos saltos. O grupo, juntamente com o público, cantou ainda os parabéns a Paulo Vintém, que fazia anos esta terça-feira.

Durante o evento a banda contou ao público que a música Querer Voltar foi o que suscitou o regresso dos D'ZRT e que foi a primeira música que escreveram.

"Nós sempre ponderamos muito neste regresso. Há 12 anos que não subimos a palco juntos mas falávamos muitas vezes sobre isso. Nós os três nunca estávamos conectados para voltar. Havia sempre um que achava que não era altura certa para o fazer. No ano passado, muito em cima do nosso anúncio dissemos: É agora. Tem de ser. Estamos os três com saudades de subir ao palco e de estarmos juntos", disse Vítor Fonseca, também conhecido como Cifrão, em conversa com o DN sobre o evento.

"Vai ser um concerto espetacular estamos a preparar uma viagem ao passado. Estamos a viver essa viagem desde que anunciamos o regresso. Vamos querer proporcionar isso às pessoas e vai ser muito bonito e espetacular", acrescentou Edmundo Vieira.

Os três membros revelaram que durante o concerto vão representar o Angélico Vieira, membro do grupo que faleceu em 2011, de diferentes formas. "Vamos ser quatro em cima do palco e não três. Vamos ser sempre quarto", explicou Cifrão, aidcionando que "Tudo foi pensado ao pormenor e falado com a Dona Mena (mãe de Angélico)".

Quando questionados sobre um possível disco no futuro, Vítor Fonseca revelou que trabalharam com alguns músicos, como António Zambujo, Cláudia Pascoal e Ivandro, fazendo outras versões dos originais do grupo. "Acho que o mais aproximado que nós vamos ter é essa brincadeira que nós fizemos e ficou incrível".

A campanha da marca de ténis lançou o programa Clube Originals Adidas em parceria com os D'ZRT. "É uma campanha que celebra os valores mais urbanos da Adidas e quem tem por base a música. Portanto é um movimento revivalista de música e tinha de ser em parceria com os D'ZRT", disse Sónia Fernandes, representante da marca em conversa com o DN. É a marca Adidas que irá vestir o grupo durante estes concertos.