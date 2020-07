A comédia humana pelos olhos de Elia Suleiman 

Memórias soltas que resultaram num filme. O Paraíso, Provavelmente segue a lógica do que tem sido a obra espaçada do realizador palestiniano Elia Suleiman: uma coleção de fragmentos de vida ou ideias escritas em post-its amarelos dispostos simetricamente numa parede. Vemos, a certa altura, uma imagem assim - espécie de transparência do processo criativo - tal como já se via no seu Intervenção Divina (2002). E parece estar tudo contido na magia desses lembretes que organizam o mundo à volta de uma personagem (quase) muda, dividida entre uma existência de observador passivo e o seu copo de arak.

Alinhando-se na estirpe de cineastas que criaram uma versão de si próprios para o grande ecrã, Elia Suleiman, dez anos depois da sua anterior longa-metragem, O Tempo que Resta, volta a invadir o enquadramento na aparência de um Sr. Hulot com grandes olhos tristes à Buster Keaton. Começamos por segui-lo na pacatez do dia-a-dia em Nazaré, cidade natal do realizador sexagenário, e depois a sua presença transfere-se para os centros urbanos de Paris e Nova Iorque, retornando, por fim, a casa. Este trajeto geográfico, aparentemente desprovido de razão de ser, terá afinal um ténue fio condutor na procura de financiamento para um filme que, como lhe chegam a atirar à cara, "não é suficientemente palestiniano". Suleiman, que carrega uma identidade e herança histórica na pele, quer agora olhar o mundo para lá do conflito israelo-árabe. E o que encontra? Ora ruas desertas (fantasmas inopinados do nosso confinamento recente) ora ações policiais absurdas, que se misturam com as coreografias da grande comédia humana - não será uma anotação menor aquele momento em que damos com o nome da antiga livraria parisiense L"Humaine Comédie a insinuar-se como letreiro por cima da cabeça do herói solitário.

No título O Paraíso, provavelmente está contido o discurso humorístico do filme. A globalização dos gestos de policiamento neoliberal faz com que as situações caricatas já não se distingam pelo seu contexto, mas respondam à simetria do cinema de Suleiman, que tanto se delicia com um desfile de esbeltas mulheres de saia curta (ao som de I Put a Spell on You), como assiste a uma parada militar. Tudo isto é o dito paraíso em que vivemos. A fantasia, essa, surge ilustrada por uma mulher-anjo com a bandeira da Palestina pintada no peito, a percorrer o Central Park perseguida por agentes da polícia. É mais uma das sequências do filme que estaria num post-it com uma memória semelhante, aqui reproduzida com um toque onírico.

Suleiman, "a perfect stranger", cidadão do mundo, só usa a voz uma vez para responder à curiosidade de um taxista afro-americano que lhe pergunta de onde vem. "Nazaré" e "palestiniano" são as únicas palavras que lhe saem da boca ao longo de toda a fita, como que a assinalar a melancolia discreta do flâneur estrangeiro ou do ser exótico de B.I. não autorizado. A beleza mais refinada de O Paraíso, Provavelmente esconde-se nessa leve mágoa que atravessa o burlesco do quotidiano para garantir que nada é extremamente doce ou extremamente amargo. Vai-se a ver, talvez seja esta demanda pelo sabor certo que impele o espirituoso vizinho do nosso herói para dentro do seu quintal, numa dedicação assídua ao limoeiro que rega e poda para dar limões robustos. O prazer do olhar de Elia Suleiman pode esboçar-se em algo tão simples como uma árvore que dá fruto, símbolo de uma paciência madura à beira da janela. Que maravilha de filme.

**** Muito bom