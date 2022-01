Ava Gardner (1922-1990)

As origens rurais de Ava Lavinia Gardner, que cresceu de pé descalço na plantação de tabaco do pai, na Carolina do Norte, são o prenúncio de uma das suas personagens mais hipnotizantes, a espanhola Maria Vargas de A Condessa Descalça (1954), de Joseph L. Mankiewicz (dia 15), cujo percurso da pobreza à riqueza se assemelha à própria vida da atriz. Nesse filme que disseca os mitos do cinema e põe Humphrey Bogart como realizador, Gardner já era uma deusa do grande ecrã, um exemplar de beleza que resistia ao rótulo de sex symbol pela dita conotação telúrica da sua feminilidade. Mas foi de facto como femme fatale que se deu a conhecer em Assassinos (1946), o noir de Robert Siodmak (dias 1 e 7) que revelava também Burt Lancaster na magnífica adaptação de um conto de Ernst Hemingway - juntamente com as adaptações de As Neves do Kilimanjaro (dias 14 e 25) e O Sol Também Brilha (dias 18 e 28), ambos de Henry King, Gardner tornou-se a atriz "hemingwayiana" por excelência.