No princípio é o choque: ao entrar nesta exposição, o visitante vê-se obrigado a transpor um portão que, na forma e na epígrafe que o encima ("O trabalho liberta"), reproduz a entrada de Auschwitz. À medida que percorremos os corredores, essa consciência epidérmica de clausura nunca desaparece e serve para lembrar o que, como espécie, nunca deveríamos ter esquecido: que há menos de 80 anos, no coração da Europa, milhões de homens, mulheres e crianças foram aniquilados pelo ódio racial sistemático. Outros tantos foram destituídos das suas vidas e forçados ao exílio, quase sempre permanente. Tudo isto é evocado, a partir desta quinta-feira, 17, no BAM - Bacalhôa Adega Museu, em Vila Nova de Azeitão, onde a exposição, Geração Esquecida nos mostra o trabalho de três artistas judeus cujos vidas foram drasticamente mudadas pelo Holocausto: Erich Kahn (1904-1980), Eugen Hersch (1887-1967) e Fritz Lowen (1893-1970). "Com esta exposição", diz ao DN o curador Álvaro Silva, "queremos chamar a atenção para os perigos do que estamos novamente a viver em termos de intolerância, misoginia e de extremismos. Como se o século XXI nada tivesse aprendido com a terrível lição do seu antecessor."

A exposição abre com o trabalho de Erich Kahn, nascido em Estugarda, em 1904, libertado dum campo de concentração nazi na condição de abandonar o país em poucos meses. Em Inglaterra, para onde parte, é internado num campo na ilha de Man para onde são enviados os artistas oriundos da Alemanha e Áustria, durante a Guerra. Herdeiro estético do expressionismo alemão (que o nazismo viria a considerar "arte degenerada") foi, dos três artistas aqui representados, o que mais técnicas e materiais explorou: gravura, com matrizes em cobre e linóleo (quase sempre o linóleo arrancado ao chão do campo inglês em que fora internado). São ainda apresentados desenhos a sanguínea, aguada, tinta da china, grafite e caneta, mostrando-se ainda quase duas centenas de cadernos, que o artista cobriu integralmente com desenhos desde a década de 1950 até à sua morte, em 1980. Mas o que possivelmente mais impressionará o visitante são os seus auto-retratos, assombrados pela memórias da perseguição e dum destino truncado.