A Ana de Armas possível

Em algumas plataformas há filmes que são lançados com a estampa dos antigos straight to video, ou seja, filmes menores que chamam a atenção pelo peso do elenco apenas. O facto de surgir algo tão ao lado como esta comédia romântica de ação no cardápio de uma Apple+ mostra a falta de critério do mercado das plataformas por este dia. É um caso de evidente incompetência dos executivos quando se dá luz verde a um guião destes, mesmo quando as estrelas em questão, Ana de Armas e Chris Evans, possam gerar à partida receitas automáticas. Sinal de falta de bom senso, de soberba. Em pouco tempo, títulos como este e mesmo alguns da Netflix, vão começar a ser percecionados como refugo, sobretudo quando nem são contemplados com um prévio lançamento nas salas.

O termo do título, Ghosted, refere-se à forma como alguém deixa de responder a mensagens românticas após um date, algo que acontece à personagem de Chris Evans, um agricultor que se apaixona por uma jovem interpretada por Ana de Armas, que depois de um primeiro encontro, deixa de lhe responder a mensagens. Mais tarde, ele decide ir atrás dela, nem que seja em Londres, cidade que revela a identidade do seu interesse romântico: afinal, trata-se é uma superagente secreta e perseguida por perigosos traficantes. De repente, entre tiros e perseguições, este par está numa missão que os leva para os quatro campos do mundo e onde pode estar em causa a segurança internacional.

Dexter Fletcher, que fez o biopic de Elton John, Rocketman, e ajudou Bryan Singer a finalizar o dos Queen, Bohemian Raphsody, filma tudo com um aflitivo pendor anónimo, nem disfarçando a falta de química romântica das personagens nem o amontoar de lugares comuns destas parelhas que já vimos bem melhor em filmes como Mr. e Mrs. Smith ou Dia e Noite, encenando a fantasia de vilões cabotinos, paisagens exóticas e façanhas de duplos vistosas. Uma rotina que passa para o lado do espectador - Hollywood já fez isto recentemente com um bocadinho mais de alma. A única coisa que o redime é sua sincera capa de paródia, fazendo com que nada disto se leve a sério. Aliás, filmes como The Gray Man - O Agente Oculto, dos manos Russo, e os Extraction, de Sam Hargrave, ou mesmo a saga The Old Gard, com Charlize Theron, todos desta coleção streaming, unem-se por uma mediocridade que na prática fazem de Missão Impossível uma franquia noutra dimensão. Isto é, a série de Tom Cruise nem é espicaçada pela concorrência que baixa a bitola do "aceitável".

Ghosted, a espaços, tem elementos simpáticos, em especial quando há uma descontração na forma de colocar a mulher como sexo forte numa dupla de ação. São ainda bem divertidos os "cameos", participações especiais de certos atores, em especial Ryan Reynolds, Anthony Mackie e Sebastian Stan. Aí toda a idiotice ganha algum sentido. E, depois, teremos sempre Ana de Armas, que mesmo com material menor sobrevive sempre. Fica-se com aquela sensação de que se trata de um talento que se dá sempre melhor em registos mais complexos, como foi o caso recente de Blonde, que lhe deu nomeação ao Óscar.

