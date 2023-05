8 filmes para (re)lembrar a criança que temos cá dentro

À PROCURA DA TERRA DO NUNCA

(SkyShowtime)

A estreia recente, no Disney+, da versão live action de Peter Pan é um bom motivo para relembrar o filme que retrata o seu autor, J.M. Barrie. Contando a história por trás desse livro icónico, À Procura da Terra do Nunca (2004), de Marc Forster, mostra o gesto criativo como resultado de uma "fantasia real". Que fantasia? As tardes passadas pelo dramaturgo britânico com os filhos de Sylvia Llewelyn Davies, a brincar aos índios e aos piratas, enquanto esta viúva sucumbia à doença, assegurando um tutor para os seus quatro rapazes... Ao lado de Kate Winslet, como Sylvia, Johnny Depp é simplesmente perfeito na pele do protagonista, o homem que se faz criança, que observa os sinais de crescimento à sua volta e contraria a angústia com pozinhos de fada. Ele é a personificação da ideia de "nunca mais crescer", num filme de sensibilidade clássica e emoções serenas, cuja magia se define a partir de momentos simples: um cão a fazer de urso, uma conversa madura, a representação de uma certa peça de teatro ou a agitação na hora de dormir.

CHRISTOPHER ROBIN

(Disney+)

Eis outro filme de Marc Forster, este de 2018, também baseado numa personagem real. Quer dizer, sendo uma personagem da série de livros Winnie the Pooh, Christopher Robin é uma criação do escritor A.A. Milne inspirada no seu próprio filho, que tem o mesmo nome. Aqui, Ewan McGregor interpreta-o como um homem absorvido pelo mundo do trabalho, gerente de uma empresa de malas (a sua seriedade contabilística passa muito por esse adereço), incapaz de arranjar um minuto para estar com a mulher e a filha. É alguém totalmente esquecido da doçura e despreocupação da infância, que será salvo pelo seu ursinho Winnie the Pooh, velho companheiro de aventuras e o maior fã de mel à face da terra... Tudo acontece quando o famoso peluche de T-shirt vermelha atravessa um portal mágico que dá para o jardim em frente à casa de Christopher, em Londres. Um belo reencontro que o leva até aos outros amigos peluches - Tigger, Piglet, Eeyore, Rabbit, Kanga e Roo -, prontos para quebrar a casca grossa do indivíduo que cedeu ao cinzentismo dos adultos. Um pequeno filme, adorável e pouco visto.

AO ENCONTRO DE MR. BANKS

(Disney+)

Ainda no domínio dos escritores de literatura infantojuvenil, Ao Encontro de Mr. Banks (2013), de John Lee Hancock, explora a difícil adaptação de Mary Poppins ao cinema, supervisionada pela autora P.L. Travers. Com um brilhante mau humor, Emma Thompson dá vida a esta dama inflexível, que não se deixa comprar pela bonecada de Walt Disney, decidida que está a salvar a honra da sua obra. Porém, do outro lado encontra um Tom Hanks/Walt Disney não menos decidido a dar uma grande alegria às filhas, o homem com lábia e um brilhozinho nos olhos, capaz de beliscar a mais férrea desconfiança com o seu genuíno espírito infantil. Não se trata de mostrar uma mulher a mudar de opinião, mas sim a ser invadida por memórias agridoces da infância, à medida que o magnífico musical da Disney (que a autora, de qualquer modo, não gostou) se erguia para a eternidade. No fundo, Saving Mr. Banks é um filme sobre a reconciliação com a criança interior, mas também uma dança para dois atores, adenda sentimental de um clássico.

O REGRESSO DE MARY POPPINS

(Disney+)

Por falar em Mary Poppins, a sequela assinada por Rob Marshall em 2018 (bem melhor do que a sua nova Pequena Sereia) é um daqueles casos em que a magia se reativa sem perder de vista o clássico. A fazer as vezes de Julie Andrews, Emily Blunt - fiel à heroína de P.L. Travers - é uma ama ligeiramente mais altiva e britânica do que a Mary Poppins original. Ela regressa à casa da família Banks, décadas depois da sua peculiar despedida no céu londrino, para trazer a animação e a ordem necessárias aos dois adultos que foram crianças no primeiro filme: Jane (Emily Mortimer), solteira e empenhada nas causas públicas, que faz lembrar a mãe sufragista, e Michael (Ben Whishaw), viúvo e pai de três rebentos, que tenta manter essa casa onde cresceu, ameaçada de hipoteca pelo banco. "Off we go!" diz Mary Poppins, sem perder tempo, num musical que sabe trabalhar a espetacularidade dentro dos valores de produção dos estúdios do Rato Mickey, acrescentando um toque jazzístico que dá frescura à memória calorosa do primeiro filme.

NUNCA É TARDE

(Disney+)

Título pouco conhecido, e com uma formulação banal, este Nunca é Tarde (The Kid, 2000), de Jon Turteltaub, pode ser uma experiência particularmente comovente agora, tendo em conta a aposentadoria de Bruce Willis, o ator diagnosticado com demência. É muito tocante vê-lo aqui no papel de um consultor de imagem com génio sarcástico e sem paninhos quentes, que recebe a visita misteriosa de um miúdo a poucos dias de fazer 40 anos... A coisa começa de forma atabalhoada, com o puto a invadir a sua mansão solitária a meio da noite. Mas o que parece ser um delírio da mente é afinal a versão de si próprio com 8 anos! Um ser de carne e osso bem visível para todos, como vem a comprovar nas situações públicas em que o garoto se faz passar por seu sobrinho. Esta é a tradução literal da ideia da "criança que temos dentro de nós". Um conceito materializado nos momentos em que é preciso dar uma guinada na vida, recuar à idade das perguntas que depois nunca mais se voltam a fazer. Uma suave e reconfortante visão de Willis.

BIG

(Apple TV+)

No sentido inverso de Nunca é Tarde, a história de Big (1988) é a de um rapaz que deseja "ser grande" e comete o erro de o dizer a uma velha máquina de feira, onde deposita uma moedinha e sai um bilhete com o desejo concretizado - no dia seguinte acorda no corpo de um adulto. Mais precisamente, no corpo de Tom Hanks, o ator para todas as horas no que respeita a personagens com alma jovem (já aqui referimos o seu perfil de Walt Disney). Big é o grande sucesso da realizadora Penny Marshall, uma absoluta delícia dos eighties, com todos os ingredientes de uma fábula moderna sobre o paradoxo de crescer sem sair da infância, sendo o protagonista o ponto de fuga disso mesmo. Olha-se para Tom Hanks e está ali inteiro, na sua expressão corporal, o miúdo que no início do filme só queria ter uns centímetros a mais para andar na montanha-russa e impressionar uma rapariga. Nesse corpo de adulto, vai-se safando como profissional numa empresa de brinquedos, mas a criança dentro dele não se deixa domesticar pelo mundo das pessoas crescidas.

A CIDADE DAS CRIANÇAS PERDIDAS

(Filmin)

E agora para algo completamente diferente... La Cité des Enfants Perdus (1995), da dupla francesa Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, será uma proposta mais ousada, com a sua estética steampunk, embora não desprovida de ternura. Estamos em cenário de distopia, numa cidade portuária que parece saída de um remoto conto infantil, onde um cientista põe os seus ajudantes a sequestrar crianças para lhes roubar os sonhos - o problema é que, na sua presença, os meninos e meninas só "produzem" pesadelos. A rotina muda quando um dos miúdos raptados tem alguém para o salvar: o irmão One, qual bom gigante interpretado por Ron Perlman, e Miette, a pequena líder de um gangue de órfãos, juntam-se para pôr fim à crueldade de um homem imaturo que, por defeito genético, só quer reencontrar a sua criança interior. É um festim visual de fantasia negra, não muito longe do imaginário de Tim Burton, mas com a marca própria dos criadores de Delicatessen, e em particular do realizador de O Fabuloso Destino de Amélie.

CHARLIE E A FÁBRICA DE CHOCOLATE

(HBO Max)

Ora bem, e é mesmo a Tim Burton que chegamos, com a sua adaptação do conto de Roald Dahl. Um ano depois de À Procura da Terra do Nunca, Charlie e a Fábrica de Chocolate (2005) voltou a juntar Johnny Depp e o pequeno Freddie Highmore (que no primeiro filme é um dos filhos da viúva) como protagonistas de uma "química infantil". Depp é o mítico Willy Wonka, numa mítica interpretação, e Highmore é o puto Charlie, ansioso por conhecer esse proprietário da maior fábrica de chocolate, que não se deixa ver há mais de uma década. Quando Wonka promove um concurso mundial para abrir as portas da fábrica às cinco crianças que encontraram Bilhetes Dourados nas barras de chocolate, Charlie surge como o sortudo mais pobre do grupo, mas também o mais autêntico apreciador da arte de Wonka, levando-o a recordar a sua infância a cada paragem da visita guiada... É o único capaz de resgatar naquela criança grande as memórias que o levaram a procurar a receita máxima da doçura. Uma perdição burtoniana, bizarra e fascinante.

Curiosidade: está em produção um novo filme sobre o passado de Willy Wonka, com Timothée Chalamet no papel principal.

