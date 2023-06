A carreira de Susana Félix é marcada por vários momentos: desde a vitória na Grande Noite do Fado, aos 12 anos, às participações em vários musicais de Filipe La Féria até ao lançamento do seu primeiro álbum Um Pouco Mais, em 1999. Atualmente, está a trabalhar no seu novo disco, a lançar em breve. Estas são as suas sugestões para os próximos sete dias.