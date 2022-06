Samuel Mira, AKA Sam The Kid, é um dos principais responsáveis, pelo crescimento do hip hop nacional. Tudo exponenciou em 2001 com o lançamento o álbum Beats Vol 1: Amor. Defensor acérrimo da língua portuguesa chegou a criticar, num tema (Poetas de Karaoke) os artistas que cantam em inglês. No dia 26 vai atuar, em conjunto com músico Mundo Segundo, no Rock In Rio. Até lá ficam as suas sugestões para a próxima semana.