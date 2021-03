1.Aulas

Steve Martin teaches comedy

MasterClass online

Domingo, 14 de março

Foi o meu melhor investimento do confinamento até agora. São aulas online onde se pode aprender com os melhores. Mas quando digo "os melhores" são mesmo os melhores do mundo, de todas as áreas. Desde representação, realização, culinária, moda, maquilhagem, escrita, e por aí fora. Obviamente, e porque sou actriz, o meu interesse estava mais inclinado para as aulas de representação. Comecei pelas aulas do Steve Martin: Steve Martin teaches comedy. Depois fiz as aulas da Helen Mirren, da Natalie Portman e do Morgan Freeman. Mas há todo um universo de aulas por explorar. Não é propriamente barato, mas vale cada euro investido. Já tinha muita vontade de explorar estas aulas, mas ainda não tinha chegado o momento certo. Porque é preciso tempo e disponibilidade. Estava longe de imaginar que seria num contexto de pandemia que iría dar este passo mas verdade seja dita, foi o momento ideal.