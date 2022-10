É consultora e curadora de conferências e está na organização da TEDx em Portugal desde 2011, tendo criou os primeiros TEDxKids e TEDxJovem em Portugal, realizados em Lisboa e Óbidos. Em 2015, Marta Gonzaga fez um ano sabático, com a filha, que está testemunhado no site Rua Alegre. Estas são as suas sugestões para os próximos sete dias.