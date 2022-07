Mariana Alvim trabalhou 7 anos em marketing, até decidir seguir uma das suas paixões: a escrita. Foi guionista e, em equipa, escreveu várias telenovelas portuguesas. Depois seguiu para a rádio. Entretanto escreveu três romances juvenis, hoje juntos numa só edição: Estou tramada. Conciliando paixões, está há nove anos no Café da Manhã da RFM, novamente em equipa, esta com a missão de acordar Portugal. É, além disso, fundadora do podcast sobre boas leituras Vale a Pena. Estas são as suas sugestões para os próximos 7 dias.