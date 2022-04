7 dias, 7 propostas por João Gil

1. Exposição

Viagem pelo esquecimento

Em exibição até 5 de maio

MAAT, Lisboa

domingo, 24 de abril

Um encontro das três Artes: Poesia, Video Arte e Música por Ana Mesquita, Mia Couto e João Gil

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um filme tríptico de 63 minutos, dividido em doze temas, que convida o visitante a viajar pelas mais delicadas facetas da história, num constante apelo à memória do que fomos como humanidade, em relação às mulheres, aos escravos, aos antepassados, aos migrantes, ao planeta, às cidades, à vida e ao amor.

Provoca-nos.

2. Liberdade

25 de Abril

Celebrar a Democracia

Segunda-feira, 25 de abrill

O dia da Liberdade. O renascimento de Portugal. O início da Democracia.

É ir para rua a celebrar ou apenas a passear pelas ruas da vossa cidade ou pelas veredas do nosso campo.

Respirar apenas e ter o prazer de viver. Tudo é poesia. Ela está por todo o lado, no Cais junto ao Rio, nos paredões junto ao Mar, nas pedras e nos troncos das árvores.

Celebrar a vida em Democracia é tudo o que desejo para o nosso Pais para o nosso Povo.

Ta ta ra ra ra ra ra raaaa

Ta ra ri ra ra ra ra raaaaa

Qual é a marcha?

3. Livro

O ano do pensamento mágico

De Joan Didion. Cultura Editora.

terça, 26 de abril

Aconselho a leitura deste livro por muitas e diversas razões: o Diogo Infante encenou a peça de teatro que saiu deste livro baseado na história verídica e vivida pela autora Joan Didion.

Estreou em Lisboa em 2009 no Teatro D. Maria , numa extraordinária e comovente interpretação de Eunice Muñoz.

O Diogo convidou-me para compor música original e guardo na memória o espanto e admiração logo no primeiro ensaio de leitura com a Eunice. O seu tempo, as pausas, a gestão do silêncio e a cadência. Acreditem, foi uma lição e foi um momento.

Aproveitem os novos ventos da provável libertação da máscara e vão ao Teatro Trindade ver a peça O amor é tão simples com o Diogo Infante.

4. Viagem

Serra da Estrela

Pelos trilhos da Serra da Estrela

quarta, 27 de abril

Agora que estamos na Primavera, ponham uns ténis e caminhem pelos trilhos da Serra da Estrela. O cheiro da urze e das giestas, a planície de colchão da nave de Santo António. Deitem-se numa das pedras das Penhas da Saúde e sintam o calor, a energia e a força inspiradora da Serra.

Voltam diferentes e curados de tanto dióxido de carbono acumulado

5. Poesia

O meu corpo humano

De Maria do Rosário Pedreira, editado por Quetzal Editores (2022)

quinta, 28 de abril

Uma deliciosa viagem poética através do corpo humano. Admiro a sua poesia escrita e cantada. É de longe uma das pessoas mais inspiradas da Escrita lida, cantada, ouvida, sentida, rimada, falada.

6. Música

Miguel AraújoChá Lá Lá

Sexta, 29 de abril

Um dos mais inspirados 3 em 1 da recente Música Portuguesa.

Escreve, compõe e interpreta fluentemente tudo com total facilidade. Imagino-o sempre no seu sótão cheiinho de caixas de histórias engraçadas.

O Miguel é sem dúvida um caso de raro instinto musical apurado. Gosto dele e é boa gente.

7.Passeio

Bicicleta

Pelo Guincho e Cascais

sábado, 30 de abril

Levem ou aluguem uma bicicleta e comecem a pedalar junto ao Guincho. Chegam à Guia e é sempre a descer até à Boca do Inferno, passam pela Marina e petiscam qualquer coisa. Seguem viagem até à Baía de Cascais, aventuram-se pela Rua Direita, comem um Santini e chegam ao paredão. Encostam a bicicleta e bebem um café. Pegam no veículo de novo e pedalam até ao limite da Azarujinha. Sentam-se num dos banquinhos e desfocam o olhar no Mar. Aproveitam para matutar na vida. Enchem o peito de maresia e iniciam a viagem de regresso até o Guincho. Ufa... valeu.

filipe.gil@dn.pt