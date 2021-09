1. Feira do livro

Lisboa (até 12 de setembro)

Domingo, 5 de setembro

Como um bom digestivo, aconselha-se durante a noite, ali no limiar da hora de encerramento. O tempo estica como elástico, está mais fresquinho e evita-se os encontrões com estranhos ou presidentes da República que por ali passam a tirar selfies. A oferta é sempre ampla e de qualidade, como se quer - dos alfarrabistas às pequenas, médias e grandes editoras. É também um bom evento para nos encontrarmos com heróis. Na semana passada, bebi uma cerveja com o Afonso Cruz e encontrei o Gonçalo M. Tavares. Assim, confesso, vale a pena lá ir também durante a tarde.