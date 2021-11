7 dias, 7 propostas por André Henriques

1. Ver

The Godfather of Harlem

Streaming Disney

Domingo, 21 de novembro



As temperaturas vão descer na próxima semana e já a começar neste domingo. Por isso a minha sugestão é, no fundo, terminar a semana com Netflix e sofá. Sou doido por uma série da Disney que passou um pouco ao lado do mainstream (se isso é possível estando alojado na Disney). Chama-se The Godfather of Harlem e é com o Forest Whitaker. É baseado em factos reais embora um pouco romanceada. Acompanha também um período de convulsões sociais muito derivadas das lutas de Malcom X, entre outros. Duas temporadas dez episódios cada. Bom domingo.



2. Comer

Restaurante Zero Zero

Rua da Escola

Politécnica, 32

Segunda, 22 de novembro

O início de semana tende a ser meio depressivo. Ainda falta muito para sexta e para os tais dois dias de descanso e liberdade. Embora os dias estejam mais curtos e o cérebro nos leve para uma sensação de dia acabado quando são seis da tarde, a verdade é que a vida deve ser tão igual como quando temos o sol a dar-nos amplitude de espírito. Por isso, recomendo que se contrarie esse sentimento, se puxe pela cabeça e se comece a semana com um jantar fora. Vivi por Itália e, como tal, sou fã de comida italiana. O Zero Zero, no Príncipe Real, é um tiro seguro e não deixem de provar o scamorza affumicata.



3. Futebol

Barcelona-Benfica

Assistir no restaurante Lutador

Rua da Junqueira, 1D Alcântara, Lisboa

Terça, 23 de novembro

Hoje é dia de bola. Sou do Benfica e normalmente marco presença no estádio. Desta vez jogamos em Barcelona e vou ter de ficar por cá. Sei que são dois dias seguidos a jantar fora, mas nada acompanha tão bem um jogo do Benfica como um bife à café pelo Lutador em Alcântara. Tem comida típica portuguesa, TV grandes e um staff do melhor à antiga portuguesa.



4. Concerto

João Só

Teatro Maria Matos

Quarta, 24 de novembro

Conheci-o quando estava pela RFM e sempre gostei da vibe dele. 2021 parece ser um ano em que está a apostar sério na carreira e em dar passos pelo que tem andado a fazer. O concerto está praticamente esgotado mas ainda fui a tempo. Descubram o João Só no Teatro Maria Matos. Começa às 21h30, chama-se Nada É Pequeno no Amor e dá para ver um concerto e ainda chegar a casa a tempo de dormir uma boa noite de sono. É quarta e ainda vamos precisar de energia para o que aí vem.



5. Teatro

Original de Anton Tchekhov

Recreios da Amadora

Quinta, 25 de novembro

Se todos apoiássemos os amigos como apoiamos online gente que não conhecemos, todos teríamos uma ajuda extra no que fazemos. Por isso, quinta é noite de dar um pulo aos Recreios da Amadora para ver a peça O Jardim das Cerejeiras. O texto original é de Anton Tchekhov e conheço uns quantos elementos do elenco. Ainda não fui ver. Por isso, estou como vocês - num salto de fé que tenho a certeza de que vai correr bem.

6. Rádio

Cidade FM

às 22 horas

Sexta, 26 de novembro



Vou escolher sexta como a noite de fim de semana para ficar por casa. Não em modo relax mas em modo jantar com amigos e "copos lá por casa". A partir das 22h00 estou pela Cidade FM com o Baile na Cidade, o programa de rádio. Por isso, a banda sonora está tratada. Libertem o espírito, mexam a anca e o esqueleto e aproveitem para falar da passagem de ano no Coliseu dos Recreios e olhar para os bilhetes do Resolution Revolution 2022.

7. Festa

Receção do Caloiro

Faro

Sábado, 27 de novembro



Embora treine quase todos os dias da semana, ao fim de semana tenho quase o dobro do gozo. Adoro acordar ao sábado e dar um passeio junto a Carcavelos. De verão treino na rua mas no inverno aproveito o ginásio que fica na Universidade Nova e, na verdade, também tem vista para o mar. Treino feito e a sensação de que o fim de semana começou. E se ontem ficámos por casa hoje sugiro arrancarem até Faro. A receção ao caloiro vai receber o programa I Love Baile Funk e eu vou estar pela cabina. Prometo para domingo algumas dores nos gémeos e glúteos e provavelmente algumas amizades novas.

Escolhas e sugestões por André Henriques, produtor, músico e locutor.

filipe.gil@dn.pt