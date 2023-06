7 Dias 7 Propostas por Ana Bacalhau

1.Ler

Leituras no LU.CA

Domingo, 18 de junho

Ana Bacalhau © Paulo Spranger / Global Imagens

Leituras encenadas dos livros De Mãos Dadas, de Christopher Cheng e Stephen Michael King e As Mãos e os Livros, de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, para maiores de 5, no LU.CA, Teatro Luís de Camões, às 11h30. As histórias destes livros vão ganhar forma corpórea, gestos próprios e vozes. Para os miúdos e graúdos que gostam de livros e para os que não gostam, também.



2. Fotografia

Arquivo da União das Mulheres Italianas

Segunda-feira, 19 de junho

Galeria da Av. da Índia © website Galeria da Av. da Índia

Aos Olhos Delas, Mulheres e o Trabalho em Itália desde 1950, na Galeria da Av. da Índia. 100 imagens de 12 fotógrafas, 2 coletivos e do Arquivo da União das Mulheres Italianas mostram a relação entre a mulher italiana e o trabalho ao longo dos anos. As fotos contam uma parte da história feminina de Itália, mas, porventura também da história feminina da segunda metade do século XX na Europa.

3. Exposição

Sala de Aula - Um Olhar Adolescente, no CCB

Terça-feira, 20 de junho

Uma exposição com curadoria de Joaquim Moreno, dedicada ao espaço de ensino secundário, traçando a sua história a partir da 2.a Guerra Mundial. Propõe-se ser objeto de reflexão junto de uma geração que atravessou uma pandemia e chegou às salas de aulas mudada e com novas exigências em relação ao ensino e aos locais onde o ensino é feito.

4. Conversa

Nós Leitores

Quarta-feira, 21 de junho

Nós, Leitores na Biblioteca da Praia de Paço de Arcos às 19h. No primeiro dia de verão, irei conversar com Tito Couto acerca dos 5 livros mais importantes na minha vida, como me formaram e me ajudaram a navegar o mundo.

5. Oficina

Música Andarilha - Oficina para Idosos

Quinta-feira, 22 de junho

Uma iniciativa da Quinta Alegre, do Centro de Desenvolvimento Comunitário da Charneca e Centro de Dia do Alto do Lumiar, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Filadélfia Igreja. Esta oficina de música dirigida por Teresa Gentil e Nuno Cintão junta as vozes, histórias e cantigas dos mais velhos, ensinando tanto quem canta, como quem ouve que a música é de todos e para todos, independentemente da sua idade e condição socioeconómica.

6. Exposição

Teatro Luís de Camões

Sexta, 23 de junho

Pequeno Museu da Mão, LU.CA, Teatro Luís de Camões. Uma exposição para ver com os mais pequenos sobre este apêndice que nos brota dos braços e que dá pano para mangas.

7.Doc.

Grunge: uma história de música e raiva, de Charlotte Blum

Sábado, 24 de junho

Na Biblioteca de Alcântara, às 18h, passa o documentário Grunge: uma história de música e raiva, de Charlotte Blum. Eu, filha dos anos 1990 e da sua música, pude viver na pele o último dos movimentos culturais e musicais antes da Internet. Seattle foi o centro do mundo para a geração X e levou muitos de nós às guitarras e microfones.