1. Praia

Arrifana e Amoreira

Litoral Algarvio

Domingo, 6 de junho

Neste caso, encontro-me num terreno contraditório. Tenho vontade de aconselhar o seguinte: não passem férias na costa alentejana. Por favor, dirijam-se ordenadamente a quaisquer outras praias em qualquer outra região. As praias alentejanas são especialmente bonitas. Evitem-nas. Preciso delas vazias.

Superando o egoísmo da declaração anterior, sinto que as devo aconselhar. Porém, devo ainda confessar que as minhas praias alentejanas favoritas não ficam no Alentejo, ficam no Algarve, perto de Aljezur: quando era adolescente, a Arrifana, depois, a Amoreira, onde lamentavelmente poderiam ver-me nu. Agora uso fato de banho, mas, por favor, evitem-na à mesma.