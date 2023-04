7 dias, 7 propostas pelo poeta Nuno Júdice

1. Ver

Picasso, Paul Eluard, Man Ray no Youtube

Domingo, 16 de abril

Muitas vezes o YouTube pode ser utilizado para ver e ouvir coisas inteligentes. No verão de 1937, corria a guerra civil espanhola e vinha no horizonte a 2ª Guerra Mundial, um grupo composto por Picasso, Paul Eluard, Man Ray, Roland Penrose e as respectivas companheiras que davam pelo nome de Dora Maar, Nusch Eluard, Ady Fidelin e Lee Miller reuniram-se no sul de França para umas férias que ficaram registadas em filme, em fotografia e em pintura. O que daí resultou foi um registo de Man Ray que este filme recupera e nos mostra, entre trabalho e alguma libertinagem, uma reunião única de génios que a guerra e, no caso de Nusch, a morte, iria separar.

2. Ler I

Le Monde des Livres; Lire-magazine littéraire

Segunda-feira, 17 de abril

Costumo ler revistas e suplementos literários que vêm de França, de que destaco o Le Monde des Livres, que é um milagre nestes tempos de suplementos tão multi, poli e (pro)lixo-culturais porque é um suplemento que só fala de livros, e o Lire-magazine littéraire em que também quase só se fala de livros. Por vezes a revista publica números fora de série, como o que acaba de sair: «Les plus belles poésies françaises». Da Idade Média (com tradução em francês moderno) até contemporâneos com quem participei em leituras e viagens como Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet e Jacques Réda, este último ainda vivo e activo na sua produção poética, temos aqui 101 dos grandes poemas da literatura francesa que podem ser acompanhados pela leitura da escolha de José Mário Silva de Os cem melhores poemas portugueses dos últimos cem anos, agora reeditados.

3. Ler II

Orgulhosamente Sós, de Bernardo Futscher Pereira

Terça-feira, 18 de abril.

Tenho uma curiosidade a que se poderia chamar mórbida em ler o que se publica sobre a época salazarista. Há uns meses li quase sem parar o Orgulhosamente Sós de Bernardo Futscher Pereira sobre a diplomacia da Ditadura no período da guerra colonial de 1962 a 1974, e comprei agora a reedição revista e aumentada de A diplomacia de Salazar (1932-1949)». Nem sempre conseguimos ler com prazer livros sobre assuntos tão áridos, mas a qualidade da escrita e o fio narrativo sem falhas abrem o apetite para um livro que, sem dúvida, também lerei sem interrupção, sobretudo porque, neste caso, muitos paralelos se podem estabelecer com o estado actual do nosso mundo europeu e mundial.

4. Ouvir

Portuguesa, de Carminho

Quarta-feira, 19 de abril

Infelizmente, ao contrário do meu amigo, que muita falta nos faz, Vasco Graça Moura, que descobriu o modo de ouvir música por meios electrónicos, sou dependente dos velhos CD e vou comprando quando algo de novo surge. É o caso de Portuguesa de Carminho que prossegue um trabalho sobre o fado em que tradição e actualização combinam perfeitamente, num trabalho que se ouve uma e mais vezes de modo sempre inspirador.

5. Ver

Hervé di Rosa, no MAAT

Quinta-feira, 20 de abril

Partem amigos, como Manuel Baptista, que deixa uma obra que mereceria um lugar próprio para ser vista, de preferência em Faro, sua cidade natal, onde contribuiu como gráfico para a revolução literária que foi a Poesia 61 que teve na sua definição a mão do poeta e crítico Gastão Cruz. Mas queria falar da exposição de um amigo que prossegue uma actividade estética que também passa por Portugal, onde tem trabalhado a partir do azulejo e da cerâmica, chamado Hervé di Rosa É natural de Sète, cidade que visitei várias vezes devido ao seu festival de poesia e também para falar de Paul Valéry, que ali nasceu. No MAAT pode ver-se um conjunto monumental e de uma invenção absoluta de obras que nascem de um imaginário e de uma geografia universais, e que se adequam perfeitamente àquele espaço tão difícil.

6. Visitar

Loulé

Sexta-feira, 21 de abril

Não é por ser do Algarve que vou aconselhar, aqui, uma visita a Loulé, mas pelas coisas surpreendentes que ali se encontram, a começar por uns dos raros banhos árabes, senão o único, que sobreviveram no nosso país, e a terminar no palácio Gama Lobo, que acaba de ser recuperado para instalar um museu de artes e ofícios em que à tradição artesanal se juntam artistas que inventam a partir dessas artes. Talvez o facto de ter estado recentemente em Tenango de Doria, no México, para ver como a tradição de bordados em tecido se mantém intacta, me tenha chamado a atenção para este espaço: mas é fundamental que não se percam estas memórias que só através de uma passagem de mão em mão, de quem as pratica a quem as quer aprender, podem resistir.

7. Assistir

Museu de Foz Côa

Sábado, 22 de abril.

De Loulé a Foz Côa vai uma boa distância, mas a partir de dia 21 vale a pena admirar a bela paisagem que se vê do museu, admiravelmente integrado na paisagem e onde, sem o esforço de descer encostas e caminhar por entre rochedos, é possível olhar para as obras que salvaram o vale da inundação que uma barragem iria provocar. Entre parêntesis, começa no dia 21 o festival de poesia de que sou um dos participantes (sei que isto irrita alguns infelizes agoráfobos), mas estes festivais dão vida aos lugares e permitem um contacto dos escritores com um público que, no caso da poesia, é mais restrito do que o que se encontra nos concertos, mas que é alargado quando, como é o caso, as escolas da região são integradas na programação.

*o autor escreve de acordo com a antiga ortografia