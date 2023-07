7 dias, 7 propostas pelo pianista Nuno Marques

1 - Livro

Breviário Mediterrânico, de Predrag Matvejevitch

Domingo, 9 de julho

Uma feliz descoberta recente, este livro em modo de bloco-de-notas-quase-um-diário onde o autor vai escrevendo sobre o Mediterrâneo e tudo o que o rodeia. Apaixonado pelo Mediterrâneo, este Breviário reavivou as minhas referências sobre um mar tão familiar, mas também tão desconhecido, ajudou a criar muitas outras e, sobretudo, deixou-me com vontade de explorar todos os recantos que o autor explora. Uma maravilha de leitura.

2- Filmes

Paolo Sorrentino

Segunda-feira, 10 de julho

Paolo Sorrentino é um dos meus realizadores favoritos, vejo os filmes e séries dele sempre com um entusiasmo e uma expectativa que nunca me desilude. A Grande Beleza e A Juventude são dois dos meus filmes favoritos dele; O Jovem Papa e A Amiga Genial duas das séries que mais apreciei recentemente. Tudo nestas obras é bem feito, desde a história aos atores, da direção ao conteúdo. Bónus: a fabulosa banda sonora de Max Richter em A Amiga Brilhante.

3- Comer

Croissants da Confeitaria Bom Gosto, Vila Nova de Famalicão

Terça-feira, 11 de julho

Não sou guloso nem tenho especial interesse em doces, mas não consigo resistir aos croissants do Bom Gosto; os melhores que já provei.

Quando regresso de Nova Iorque, sei que cheguei a casa quando na cozinha encontro uma caixa à minha espera. Quando vou para Nova Iorque levo também uma caixa comigo para prolongar um pouco o sabor de casa. Toquei um concerto em Paris em Abril e, por casualidade, encontrei uma pastelaria com o croissant que foi o primeiro classificado nos prémios 2022. Tive que experimentar para tirar a dúvida, que foi muito rapidamente esclarecida: não chegava nem de perto aos croissants do Bom Gosto.

4 - Música

Nocturnes on the Margins - Josu de Solaun

Quarta-feira, 12 de julho

Uma das referências para qualquer pianista são os Noturnos de Chopin. Terei o prazer de tocar uma série de 4 desses Noturnos que formam o ballet In the Night de Jerome Robbins, com os Stars of American Ballet, no concerto de abertura do Porto Pianofest no dia 1 de Agosto na Casa da Música. Nesta obra a música serve de fio condutor a uma narrativa à volta do amor.

No estudo e preparação de concertos procuro constantemente inspiração e ideias novas, e este álbum de Josu de Solaun é certamente uma lufada de ar fresco. Este álbum apresenta Noturnos de outros compositores que não Chopin e é uma experiência singular ouvir estes Noturnos - tão intimamente relacionados com os de Chopin, mas ao mesmo tempo fazendo ouvir a voz individual de cada compositor. Josu de Solaun é para mim um dos pianistas atuais mais interessantes e que realmente aprecio e este álbum tem sido uma feliz exploração.

5 - Correr

No Central Park, em Nova Iorque

Quinta-feira, 13 de julho

Vivo ao lado do Central Park e vou lá sempre que posso. Durante a pandemia recomecei a correr, primeiro à volta do Reservatório, depois à volta do parque. A correr ou a caminhar, o Central Park é verdadeiramente um tesouro no centro da cidade com dezenas de belíssimos recantos que vou explorando. Curiosidade, o Reservatório tem cerca de 2,5km de perímetro e o parque tem 10km. Dependendo dos dias, do tempo, da energia e da quantidade de podcasts e música que tenho alinhados para ouvir decido o percurso a correr.

6 - Fotografia

Máquina de rolo

Sexta-feira, 14 de julho

Passo o dia a tocar, ouvir e estudar música, constantemente rodeado de som. Há alturas em que tenho necessidade de silêncio e de som não musical. Nessas alturas gosto de pegar na minha câmara e ir fotografar pela cidade. Comprei recentemente uma máquina de rolo e tenho vindo a redescobrir o prazer da fotografia completamente manual, depois de anos apenas em digital. É um processo mais lento, mas muito mais interessante, obrigando a que cada disparo seja mais intencional e calculado.

Tem sido um prazer esta redescoberta; aumenta bastante o peso da minha mochila diariamente, mas permite-me olhar de forma diferente para tudo o que está à minha volta.

7 - Piano

Maratona de Piano Porto Pianofest

Sábado, 15 de julho

A Maratona de Piano Porto Pianofest (das 11h às 19h) é o evento de lançamento do festival, com início oficial na Casa da Música no dia 1 de agosto. Esta Maratona acontece todos os anos num local emblemático da cidade. Este ano o local escolhido é o icónico Mercado do Bolhão e por lá passarão dezenas de pianistas de todas as idades. Com a Maratona oferecemos um momento musical informal a todos os locais e turistas que vão fazer compras ao Mercado. Se toca piano e está no Porto no dia 28 junte-se a nós, venha ouvir os nossos pianistas - ou tocar aquela obra que experimenta sempre que tem ocasião!