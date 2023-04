7 dias, 7 propostas pelo músico, produtor e DJ Stereossauro

1. Cozinhar

Youtube

Domingo, 9 de abril

Começa com uma ida à praça ou mercado local, produtos frescos directamente do produtor para o consumidor. Se não souberem o que comprar, é meter conversa com os vendedores que logo vos dizem o que fica bem com o quê. Metam as mãos na massa, ou no peixe, ou nos vegetais, ou na carne, e experimentem para ver o que sai, as primeiras vezes é de fazer sozinho, só para o caso de ficar horrível, não vale a pena estragar amizades por um guisado estranho. Comer em casa é sempre melhor, e quem não sabe cozinhar vai ao YouTube ou a algum livro de receitas que está na hora de aprender. Vai-se a ver, até descobrem que não é assim tão difícil, sai mais em conta e, quem sabe, um dia ainda ganham reconhecimento de uma marca de pneus de automóvel.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

2- Bicicleta

Ciclovia à beira-mar

Segunda, 10 de abril

Depois de comer, é preciso esmoer, nada melhor que umas voltas de bicicleta, desde que não haja muitas subidas, é fácil, amigo do ambiente, e dizem que, quem aprende a andar de bicicleta, nunca mais se esquece, por isso, deve ser bom para a memória também. Preferencialmente na ciclovia, ou à beira-mar, também dá na estrada, capacete e luvas é opcional, mas recomendo. Se estiver a chover, não recomendo, especialmente se for uma bicicleta elétrica, pessoalmente, não gosto de andar à chuva, mas cada um sabe de si, existem pneus de chuva, são para esses dias. As bicicletas elétricas são consideradas batota em alguns círculos mais elitistas, mas eu não discrimino e até tenho uma, se tiver pedais e pelo menos duas rodas é uma bicicleta, se só tiver uma roda é um monociclo, de nada.

3- Jogar

Super Mario, Mario Kart

Terça, 11 de abril

Depois dos passeios de bicicleta saudáveis pela natureza, que tal equilibrar com uma boa dose de Super Mario? Em todas as suas vertentes, do original ao Odissey, passando pelo Mario Kart. Saltar em cima dos malvados, apanhar moedas, cogumelos mágicos? Quem não gosta, que atire a primeira casca de banana. Vou assumir que nem toda a gente gosta do Super Mario, há outros jogos, mas eu não os recomendo por que eu gosto mais deste e foi a mim que perguntaram.

4- Visitar

Zona Oeste

Quarta, 12 de abril

A vila do Castelo de Óbidos, onde em cada esquina há uma oportunidade fotográfica digna de um postal, as livrarias e, claro, a ginjinha, e logo a 10 minutos fica a praia da Foz do Arelho, de areal extenso e mar bravio para os surfistas mais destemidos, os menos radicais podem ir para a lagoa andar de canoa que é o que eu faço, antes de voltar para casa levem o lixo que fizerem que a natureza agradece! Para terminar em grande, as Berlengas, levem calçado fixe para andar a pé que a ilha não é muito grande, mas é sempre a subir e a descer, também é boa ideia levar alguma coisa para comer e beber que não há cafés em cada esquina, e levem um saco de plástico, a viagem de traineira é toda uma experiência, e se não estão habituados a andar de barco, vão precisar do saco de plástico.

5- Ver

Streaming na Netflix

Quinta, 13 de abril

O buffet de séries para enfardar de uma só vez está aberto, entre dragões, pistolas e documentários sobre criadores de tigres há de tudo para todos. Que tal vikings sentimentais que derretem as espadas para fazer uma estátua para um evento cultural? Existe e é das melhores comédias que vi de sempre, Norsemen na Netflix, recomendo e volto a recomendar, eu já vi duas vezes de tão bom que é. Também tem bastante violência e as coisas normais dos vikings, sangue, barcos, batalhas, mas tem poesia, teatro, coisas de vikings normais. Não vou alongar muito para não fazer spoiler.

6- Ler

Dilla Time - The Life of J Dilla

Sexta, 14 de abril

Apesar de ser uma das maiores influências no que a samplers e caixas de ritmos diz respeito, James Yancey é ainda uma personagem misteriosa e largamente desconhecida pela generalidade do público, geralmente conhecido como o produtor preferido do vosso produtor preferido. Este livro aborda a história da vida do J Dilla, aspectos técnicos da sua maneira única de trabalhar os samples e os drums, mas também a história da cidade de Detroit. Desde os seus antepassados até aos seus últimos dias, a pesquisa é super extensa e detalhada, a biografia mais que merecida de uma pessoa reservada, de poucas palavras, e que mudou o mundo da música. Fora da grelha.

7- Ouvir

Ana Magalhães

Sábado, 15 de abril.

Podem ouvir todos os dias da semana na plataforma digital da vossa preferência, combina melhor com a noite, Sardinhadas e Subwoffer não são obrigatórios, mas elevam a experiência. Com uma nova voz para descobrir de Ana Magalhães, e uma nova abordagem mais electrónica nos instrumentais, é Fado? Não é Fado? É, mas de agora e com sangue novo. O mood é dark e, muitas vezes, melancólico, e todos os temas são centrados no feminino, a Tristana é uma mulher que canta as suas angústias para as exorcizar. A capa é da Tamara Alves, a guitarra portuguesa do Ricardo Gordo e acordeão da Sandra Batista.