7 dias, 7 propostas pelo músico Nuno Figueiredo

Nuno Figueiredo, dos Virgem Suta, tem agora um novo projeto musical com o nome, ou alter-ego, Figas.

1. Exposições

Templo Romano e Palácio dos Duques de Cadaval

Domingo, 25 de setembro



O Templo Romano é o ex-líbris da cidade e é inevitável uma visita e foto junto ao monumento. Mesmo ao lado, no Palácio dos Duques de Cadaval, sugiro uma visita à exposição LOVE, uma viagem pelo "infinito amor de Yves Saint Laurent pela cidade de Marraquexe. Os laços entre o designer de moda francês e Marrocos ressoam em infinitas possibilidades e levam a novas abordagens estéticas e conexões criativas. Estes momentos apresentam-se em LOVE num alinhamento de três capítulos distintos e narrados de forma única". Aberto das 10:00 às 18:00 e encerra às segundas.

2. Passeio

De bicicleta pelo Aqueduto da Água de Prata, Évora

Segunda, 26 de setembro

O Aqueduto da Água de Prata, é uma obra de engenharia hidráulica renascentista construída com o objetivo de abastecer de água a cidade de Évora. Atualmente é possível percorrer o trajeto do aqueduto a pé ou bicicleta e a paisagem envolvente é maravilhosa! Faço este passeio com frequência, adoro o percurso e aconselho-o a todos os amigos que visitam Évora.

3. Voar

Salto de paraquedas

Terça, 27 de setembro

Há anos que me mentalizo que um dia tem que ser. Ainda não calhou, mas é uma experiência única que ambiciono fazer e quem já fez diz que é fantástica! Sobrevoar Évora, saltar para o vazio a 200km/h e apreciar a planície lá de cima, está na minha lista de desejos para muito breve. Podem fazer na Skydive, Escola e Centro de Paraquedismo no Aeródromo de Évora

4. Capela

Visita à Capela dos Ossos e Jardim Público

Quarta, 28 de setembro

A Capela dos Ossos é um dos monumentos mais conhecidos de Évora e fica situada na Praça 1º de Maio. Faz parte da Igreja de São Francisco e para quem gosta de experiências diferentes, é um ponto de visita obrigatório. Depois, para aliviar o ânimo e voltar ao mundo dos vivos, nada como um passeio no Jardim Público, mesmo ali ao lado. Os terrenos onde se encontra localizado constituíram em tempos a horta real do Palácio de D. Manuel e do Convento de S. Francisco. A sua configuração remete ao ideal romântico dos jardins de outrora. É muito agradável ao final da tarde.

5. Vista

Pôr-do-Sol no Alto de S. Bento

Quinta, 29 de setembro

O Alto de São Bento é um sítio arqueológico situado a cerca de 3 km do centro histórico da cidade e o meu lugar favorito em Évora para assistir ao pôr-do-sol. Não sendo propriamente o ponto turístico da cidade, é para mim é um sítio de visita obrigatória (ao final do dia).

6. Contos

Festival Contanário

Sexta, 30 de setembro

O Contanário - Festival Internacional de Contos e Formas de contar, decorre entre 27 de setembro e 1 de outubro e é como o doce da avó, caseirinho e muito bom! Este ano os espetáculos vão decorrer no Palácio D. Manuel e zona envolvente do jardim público, Convento dos Remédios, Biblioteca Pública de Évora, SOIR - Joaquim António de Aguiar, Sociedade Harmonia, mói-te bar e sede da É Neste País. Marionetas, teatro, narração oral, música, exposições de ilustração, apresentações de livros e encontros com contadores, escritores e ilustradores formam o menu ideal para a tarde e noite desta sexta-feira. Informações:É Neste País, Associação Cultural.

7. Festivais

Festival Imaterial e II Ebora Beer Fest

Sábado, 1 de outubro

Sábado é um ótimo dia para uma visita ao melhor dos dois mundos. Primeiro uma passagem pelo Festival Imaterial, que nos propõe a divulgação do património imaterial dos povos de todo o mundo e começa exatamente dia 1 prolongando-se até dia 9, incluindo concertos e conferências. O festival decorre no Palácio de D. Manuel e mesmo ali ao lado, na Praça 1º de Maio, inaugura o Ebora Beer Fest, II Festival de Cerveja Artesanal, que contará também com música, artesanato e produtos regionais. É lá que podem encontrar o Figas durante a tarde.

filipe.gil@dn.pt