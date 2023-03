7 dias, 7 propostas pelo escritor Paulo Moreiras

1. Passear

Último dia para visitar a Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior evento ligado ao sector do turismo em Portugal. Como o Destino Nacional Convidado é o Centro de Portugal, proponho uma visita ao stand da Turismo Centro de Portugal, no Pavilhão 1, montra do que há para ver e viver nesta região. Aqui encontra informação sobre as oito Comunidades Intermunicipais que integram esta entidade turística, a maior do país, desde Viseu Dão Lafões ao Médio Tejo, passando pela Beira Baixa ou a Região de Leiria. Oportunidade também para provar algumas especialidades gastronómicas ou provar os seus vinhos, pois a região engloba cinco Comissões Vitivinícolas.

2. Livro I

Pão, Azeite e Vinho - A Tríade Mediterrânica

Segunda, 6 de Março

Ao longo de 176 páginas, os autores revelam a história, os segredos e as curiosidades acerca do pão, do azeite e do vinho, três ingredientes fundamentais que integram a Dieta Mediterrânica, declarada pela UNESCO, em Dezembro de 2013, como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Estes três alimentos, que nos podem parecer banais, demonstram afinal uma riqueza gastronómica enorme, e saboreá-los em conjunto pode resultar numa experiência verdadeiramente sublime. Um livro profusamente ilustrado e com dezenas de receitas. Uma proposta para, literalmente, por a mão na massa.

3. Livro II

Sardinha, o sem fim da pesca do cerco, de Hélder Luís.

Edição da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim

Terça, 7 de Março (terça-feira)

Durante quatro anos, no âmbito de uma residência artística na Póvoa de Varzim, Hélder Luís percorreu o mar português a bordo de várias embarcações, a partir de quase todos os portos de pesca do país, acompanhando a vida no mar de muitas tripulações. Um projeto de fotografia documental que pretende homenagear as artes e os homens do mar da sardinha, daquela que é a arte de pesca mais importante em Portugal. O livro conta com os contributos científicos de Álvaro Garrido (Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra) e de Diana Feijó (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), a par das ilustrações científicas de Pedro Salgado, biólogo.

4. Ir

Amor Veneris - Viagem ao Prazer Sexual Feminino

Palácio Anjos, Algés

Quarta, 8 de Março

Sabia que o clitóris só foi descrito em 1579 pelo anatomista Matteo Realdo Colombo? Isto é muito mais a não perder nesta magnífica exposição, com curadoria de Marta Crawford e Fabrícia Valente. A partir de uma abordagem curatorial de carácter científico e artístico em torno do universo do prazer feminino, pretende-se desenvolver a temática «Amor Veneris» e promover uma experiência que seja pedagógica, lúdica, provocadora e irreverente. Por isso, não deixe de passar pelo MUSEX - Museu Pedagógico do Sexo. Hoje é o último dia. Apresse-se.

5. Apresentação

A Vida Airada de Dom Perdigote, de Paulo Moreiras

Instituto Cervantes, Lisboa, 18h30

Quinta-feira, 9 de Março

O escritor José Carlos Barros, vencedor do Prémio LeYa 2021, fará a apresentação do meu mais recente romance, A Vida Airada de Dom Perdigote, uma edição Casa das Letras. Neste regresso à literatura picaresca conto as peripécias de Dom Perdigote, nascido em Olivença, que realiza um périplo por Badajoz, Sevilha, Trujillo, Toledo, entre outras paragens, a fim de cumprir o seu destino, até chegar, em 1605, à cidade de Valladolid, sede da Corte e capital do império. Naquele umbigo do mundo, Dom Perdigote irá cruzar-se com Miguel de Cervantes e Francisco de Quevedo. Uma declaração de amor à cultura e à literatura espanhola.

6. Assistir

Mythos, de José Pedro Serra, na RTP Play

Sexta, 10 de março

Extraordinária viagem aos mitos fundadores da cultura ocidental pela mão do professor José Pedro Serra. Esta série teve transmissão na RTP2 mas pode agora ser vista e revista na RTP Play. Cada episódio tem uma duração de 36 minutos e dá-nos a conhecer não só a história de cada mito, dos seus protagonistas, como de outras versões do mesmo mito, que vão desde a Odisseia de Ulisses a Prometeu Agrilhoado ou à Guerra de Troia. José Pedro Serra, mestre em Literatura Grega e doutorado em Cultura Clássica, envolve-nos com a sua maneira de contar histórias, como se estivéssemos numa ágora a escutar um filósofo. A não perder.

7. Ver

Por Terras de Portugal, MNAA, Lisboa

Sábado, 11 de Março (sábado)

Exposição de desenhos dos séculos XVIII e XIX sobre Portugal patente ao público até amanhã, domingo no Museu Nacional de Arte Antigo, em Lisboa. Vistas das Berlengas, Nazaré, Lisboa, Leiria, Guimarães, Cascais, Coimbra, Sintra, Funchal, da costa do Algarve ou mesmo da Madeira, entre outros materiais expositivos. Diversas e diferentes formas de representar as cidades e os aglomerados habitacionais, enriquecidos com descrições que permitem identificar os principais edifícios e relevos naturais, constituindo-se como testemunhos gráficos de um determinado local num tempo preciso, historicamente objetivo e sujeito às alterações próprias das atividades humanas.

