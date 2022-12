7 dias, 7 propostas pelo empresário Pedro Caseiro

1. Adotar um animal

Animais de rua e outras associações

Domingo, 1 de Janeiro

Todas as atividades descritas abaixo me dão imenso prazer, e fi-las a todas várias vezes ao longo de 2022. Mas vem aí 2023 e, se quer mesmo mudar de vida, não precisa de fazer como eu e começar uma empresa de cobertores pesados no meio da pandemia - basta adotar um animal de rua. Passear no guincho é mais giro com um cão a querer ir ao banho e a molhar-lhe o carro todo. Ficar em casa no sofá é melhor com uma gata a arranhar a mobília e a roubar-lhe o salmão do prato quando não está a olhar. E, sobretudo, é a melhor recomendação que vos posso dar depois do meu 2022. Bom 2023 da minha parte e da do Júlio, o meu novo gato (Doggy para os amigos)!

2,Cinema

The Menu

Segunda, 2 de Janeiro

A série The Bear foi a melhor que vi este ano. Só por isso e pelo tópico (cozinha), seria de esperar que The Menu chamasse à atenção. Os senhores lá de Hollywood decidiram juntar a isto Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Mark Mylod, que é o diretor de uma série de episódios de Succession e a mim parece-me aposta ganha. Passei 2022 a ir pouco ao cinema, dividido entre enviar cobertores para ajudar pessoas a dormir melhor e todas as atividades descritas acima. A verdade é que me faltou cinema. Espero que The Menu me aguce o apetite. Tenham cuidado porque já não está em todas as salas!

3. Ouvir

Podcast Bola ao Ar

Terça, 3 de Janeiro

Terça é dia de novo episódio do Bola ao Ar, o melhor podcast português sobre NBA. E dado que (1) há um incrível Denver Nuggets vs. Boston Celtics na segunda-feira, (2) tenho a fezada de que o Neemias vai jogar bastante contra os Grizzlies e (3) a corrida por mais triplos-duplos da temporada está ao rubro entre o Doncic e o Jokic, este tem tudo para ser um episódio bem sumarento. A não perder por aqueles que decidirem passar a noite de 2 para 3 debaixo do seu Blanky (mas olhem que há um Knicks vs. Suns a umas simpáticas 8 horas da noite).

4. Comer e ouvir

Fado ao Carmo

Quarta, 4 de Janeiro

Restaurante Fado ao Carmo © Facebook Fado ao Carmo

A primeira sugestão específica para Lisboetas e que ignora o resto do país, mas há pouca coisa mais tradicional do que uma casa de fados e que fale mais ao coração de um ex-emigrante como eu. O Fado ao Carmo tem, para além da ótima comida, o condão de ser harmoniosamente gerido pelo Luís Guerreiro, um dos melhores guitarristas portugueses, e pelo Rodrigo Costa Félix, um excelente fadista. Sendo donos, acabam várias vezes no "palco", proporcionando deleite no ouvido e no paladar. Supimpa!

5. Ler

Quando o Cuco Chama - Robert Galbraith

Quinta, 5 de Janeiro

Estava indeciso entre recomendar Bukowski, Dumas ou Dostoievski, mas acabei por optar por algo mais leve daquela que é, para mim, a melhor autora viva. Ao mesmo tempo era também a minha recomendação "estrela" para os amigos que este Natal me diziam "quero oferecer um livro mas não sei qual". J.K. Rowling viveu em Portugal, terá sido aqui que veio buscar o seu "Salazar Slytherin", e a sua série de livros policiais (ainda que não tão original como Harry Potter) merece ser lida pelo carinho e bom humor com que trata o género. Não vai transformar o modo como vê a vida, mas é melhor entretenimento do que a série que está prestes a pôr a dar na sua televisão. Sim, essa! Não carregue no botão! Leia! Vá por mim...

6. Jogar padel

Um qualquer clube de padel

Sexta, 6 de Janeiro

Tem dificuldades em arrastar a família para atividades no Dia de Reis? Ou talvez em convencer as crianças a largar o telemóvel? Pois bem, ameace-os com uma bola na cara "por mero acaso" se não estiverem atentos ao jogo e vai ver a velocidade com que a magia acontece: dedos a largar o telefone e a agarrar rapidamente na raquete. A sua família vai adorar aquele momento em que a sua mãe se torna na mais competitiva em campo e começa a dizer asneiras e a partir vidros. Pode é não gostar muito quando o seu sobrinho de 11 anos se tornar o melhor jogador da família, mas essa é a razão pela qual nunca levei o meu. A ele deixo-o em casa a dormir debaixo do blanky. Faz-te bem Dinis!

7. Mergulhar

Uma das muitas escolas de mergulho em Sesimbra

Sábado, 7 de Janeiro

Ainda a recuperar da passagem de ano? Farto do barulho das crianças a correr pela casa? De cabelos em pé com a sua mãe a dizer "oh filho, come só mais uma filhós"? Para tudo isto (e muito mais) há remédio na vida, e o meu preferido é um mergulho de 40 minutos nas águas frias de Sesimbra. Há vários centros de mergulho disponíveis e a funcionar quase 365 dias por ano - escolha o seu e maravilhe-se com a vida marinha que temos a 100 metros dos sítios onde se come um belo peixe assado (e onde, já agora, pode almoçar depois do seu mergulho!). E sim, já fiz mergulho em janeiro em Sesimbra... Se estava a dormir antes deste mergulho, então vai acordar. Garantidamente.

