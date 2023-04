7 Dias 7 Propostas pelo cantautor Tiago Nacarato

1. Ouvir

Virtudes e Mr. Beans, Porto

Domingo, 23 de abril

Ir ao passeio das Virtudes (Porto) que é para mim dos locais mais divertidos para se ir ver o por do sol no Porto. Para além da vista incrível tem uma diversidade grande de bares e muita gente diferente, onde se pode passar um final de tarde que parece um festival de artes performáticas. Depois seguir para o Mr.Beans (baixa do Porto) que é um bar que fica lá ao lado em que todos os domingos tem uma jam session muito groovada com grandes músicos que dura das 19h as 23h. Óptimo para acabar a noite.

2. Poesia

Bar Pinguim, Porto

Segunda-feira, 24 de abril

Pinguim é um bar que todas as segundas têm uma sessão de poesia muito inspiradora. Conta também com a participação musical do Rui David que tem uma voz incrível e leva uma viola para quem quiser pode recitar poesia ou cantar canções.

3. Comemorar

25 de Abril no Porto

Terça-feira, 25 de abril



Nesta terça-feira especificamente comemora-se o 25 de Abril. Festejar com a cidade e com as crianças parece-me ser o melhor a fazer nesse dia - a programação tem início às 10h na Praça D. João I. Depois parece-me uma excelente continuação tanto para os adultos como para as crianças ir fazer uma escalada indoor no climbing São Roque.

4. Piquenique

Parque da Cidade

Quarta-feira, 26 de abril

O Parque é o diamante da cidade. Um lugar para entrar em contacto com a natureza e esquecer o ritmo stressante da cidade. Para criar um contraste e voltar à "normalidade" ir beber uma cerveja ao Bonaparte e ver bom football parece-me um excelente programa - às 20h joga o Manchester City com o Arsenal.

5. Ver

Cinema Trindade

Quinta-feira, 27 de abril

O cinema alternativo é para mim uma inspiração e um ótimo estímulo criativo. No cinema da Trindade vê-se muito bons filmes. Neste dia pode escolher entre o filme português Sombras Brancas, de Fernando Vendrell, ou Close, o cinema europeu do realizador Lukas Dhont, entre outras escolhas em cartaz.

6. Comer

Francesinha e jam session

Sexta-feira, 28 de abril

Jantar uma francesinha no Lado B. E depois ir ouvir a jam session do Club Porto Rugby (no Beco de Passos Manuel, 40).

7. Visita

Serralves

Sábado, 29 de abril.





Pelas 15h é dia da visita sazonal de primavera ao Parque de Serralves.