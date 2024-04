7 dias, 7 propostas da artista Ana Romero

Designer multidisciplinar e artista plástica, Ana Romero é conhecida pelo seu trabalho com a cor - o seu meio de expressão de eleição. Cria imagens caleidoscópicas de inspiração ótica que vibram com a complexidade do espetro da cor e que já foram aclamadas nacional e internacionalmente. Estas são as suas sugestões para o início deste outono ainda marcado pelas temperaturas de verão.