7 dias, 7 proposta pela fadista Matilde Cid

1. Ópera Nabuco, de Giuseppe Verdi Domingo, 5 de novembro.Uma excelente sugestão para fechar o fim de semana é assistir a Nabucco, a terceira ópera de Giuseppe Verdi que chega ao Coliseu dos Recreios, às 21h00, pelas mãos da Hesperian Symphony Orchestra. Pessoalmente, gosto imenso das composições e das histórias das óperas de Verdi. Esta intensa história, marcou-me em particular a beleza do coro dos escravos Hebreus, que acontece no terceiro ato da ópera e que se tornou uma música-símbolo do nacionalismo italiano da época..2. Jazz Bom, Mau e Vilão, em Lisboa Segunda-feira, 6 de novembro.Todas as segundas-feiras no Bom, Mau e Vilão, na rua do Alecrim, acontecem as Jazz Jam Sessions. Num ambiente descontraído e contam com a presença das mais importantes figuras do jazz nacional..3.Museu MAC/CCB Terça-feira, 7 de novembro.Uma visita ao museu de arte contemporânea no Centro Cultural de Belém (MAC/CCB). Inaugurado no passado dia 28, oferece aos visitantes exposições permanentes com a Coleção Berardo, a Coleção Ellipse e uma exposição de desenhos da Coleção Teixeira de Freitas. Está também patente uma exposição individual da artista belga Berlinde de Bruyckere. E acolhe as obras de Pablo Picasso, Salvador Dali, Joan Miró, Francis Bacon, entre outros. A não perder..4.Livro Cisnes Selvagens, Jung Chang Quarta-feira, 8 de novembro.Para hoje, fica uma sugestão de leitura: Cisnes Selvagens. Um livro que me marcou. Vivi em Macau alguns anos e convivi com a cultura oriental pela qual me interessei bastante. Jung Chang escreveu a história da sua família como parte da história da própria China. Começou com a avó, Yu Fang, que aos 15 anos de idade, em 1924, foi obrigada pelo pai a casar com um general que já tinha três outras mulheres. Esse era um tempo em que as mulheres ainda eram obrigadas a esmagar e manter amarradas as articulações dos pés. O resultado é, um romance fascinante e poderoso, que atravessa três gerações de mulheres de uma família que viveu o entusiasmo, a repressão, a violência e a degradação do regime chinês e do maoísmo..5. Ouvir Fado ao Carmo Quinta-feira, 8 de novembro.Quinta-feira é dia de ir até à Fado ao Carmo. Para além da minha presença semanal, este é também um espaço por onde passam muitos talentos e com os quais tenho o prazer de confraternizar e trabalhar, entre as quais a fadista Ana Margarida ou o Luís Guerreiro. Uma casa descontraída onde podem desfrutar da beleza e intensidade do fado..6.Restaurante Fama de Alfama Sexta-feira, 9 de novembro.O Fama de Alfama, uma casa que aposta na riqueza da música cantada em português tem desde fado ao choro. Janta-se lindamente e o ambiente do restaurante é incrível. Neste dia vão poder ouvir Nani Medeiros, uma das melhores intérpretes do género da atualidade..7. Castanhas Dia de São Martinho Sábado, 11 de novembro.Porque é dia de São Martinho a sugestão é passear e, como não podia deixar de ser, comer castanhas. Esperar que o São Pedro nos brinde com um lindo dia de verão, tão característico desta época. Desfrutar das ruas da baixa da cidade, participar num dos muitos magustos comunitários que acontecem um pouco por todo o país e comer umas belas castanhas..filipe.gil@dn.pt