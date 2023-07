5G. Experiências ao vivo para quem não pode sair de casa

José Macedo em sua casa, em Almada, a ter uma conversa com os membros da banda Queens of The Stone Age, na última edição do NOS Alive.

No decorrer do terceiro e último dia da edição do festival NOS Alive, sábado passado, muitos terão perguntado o que estaria a fazer uma jovem mulher com uma grande mochila às costas (e a falar através de um auricular) em vários locais do recinto do festival.

A mulher, Marta Pissarra, fisioterapeuta de profissão, comunicava e transmitia através de uma câmara 360 instalada na tal mochila o ambiente do festival a José Macedo que estava em casa, em Almada. José, 58 anos, é doente com esclerose lateral amiotrófica e grande fã da banda Queens of The Stone Age, com a ajuda da tecnologia 5G disponibilizada pelo principal patrocinador do festival, a NOS, José, na sua cadeira de rodas, equipado com uns óculos de realidade aumentada, conseguiu "ver" em tempo real na primeira pessoa tudo o que Marta via.

A tecnologia possibilitou ainda que José tivesse uma curta conversa com os membros da sua banda preferida que depois o convidaram, através da transmissão de Marta, a subir ao palco durante a atuação.



Minutos depois, ao telefone com o DN, José Macedo não conseguia esconder a emoção. Num tom entre o cansado e o eufórico disse ter sido uma experiência muito emotiva. "Consegui estar no palco e ouvi 55 mil pessoas gritarem o meu nome, fiquei impressionado. Proporcionaram-me uma experiência que nunca pensei que iria ter".

Questionado sobre o conforto de usar os óculos de realidade aumentada, José Macedo explicou que devido à sua doença teve de fazer algumas pausas, mas "não causou nenhum desconforto, num dia longo e cheio de emoções".

Marta Pissarra é fisioterapeuta na Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica (APELA) e acompanha José Macedo há dois anos. Explicou ao DN que a Esclerose Lateral Amiotrófica é uma patologia degenerativa que há medida que vai progredindo vai fazendo com que o doente perca toda a coordenação motor -, dos membros inferiores e superiores, de respiração e deglutição.

O caso do José já o impossibilita de ter movimentos ao nível dos membros inferiores, par além alguma perda de movimento nos superiores, instabilidade no tronco e "já algum défice a nível respiratório". Marta explicou ainda que para esta experiência a APELA foi contactada pela NOS e que, por algumas definições do projeto, escolheram o José Macedo, "sobretudo porque adora música, aliás quando lhe foi diagnosticada a doença, a primeira coisa que fez foi inscrever-se numa escola de música para ter aulas de guitarra", contou.

Novas possibilidades com a rede 5G

Daniel Beato, administrador da NOS, explicou ao DN que toda esta experiência só aconteceu devido à capacidade de transmissão de dados em tempo real da rede 5G. Indicou ainda que a rede, atualmente, permitiria fazer este tipo de experiência com várias, muitas, pessoas ao mesmo tempo.

"Não é a primeira vez que fazemos projetos destes, uma vez os miúdos da Casa do Benfica de Paredes viram um jogo do Benfica como se estivessem no estádio e fizemos conferência de imprensa virtual em Portugal com o realizador do filme Top Gun:Maverick [Joseph Kosinski] que estava em Londres. No fundo, o que a tecnologia 5G permite é que a latência da transmissão seja muito pequena e seja possível ver em tempo real e com um grande volume de dados e a grande velocidade, é comunicação instantânea em qualquer lugar", indicou sem antes sublinhar que o objetivo não é substituir a experiência de estar num evento ao vivo, mas sim criar oportunidades para quem não o pode fazer.