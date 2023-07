5 filmes para (re)ver com Barbie 

The Truman Show: A Vida em Direto (1998)

"Não há mais verdade lá fora do que há no mundo que criei para ti. As mesmas mentiras, o mesmo engano. Mas no meu mundo, tu não tens nada a temer." As palavras de Ed Harris em The Truman Show poderiam ouvir-se em Barbie. O filme de Peter Weir em que Jim Carrey descobre estar a viver dentro de um reality show supervisionado pela personagem de Harris fornece as bases narrativas do argumento de Greta Gerwig e Noah Baumbach. A saber: também a Barbieland se apresenta como um lugar cuja ordem será perturbada pela crise existencial da protagonista.

2001: Odisseia no Espaço (1968)

Não tem nada que enganar: somos recebidos em Barbie tal como nesta obra-prima de Stanley Kubrick. Vê-se um grupo disperso de meninas a brincar com réplicas de bebés numa paisagem pré-histórica, remetendo para os símios de volta das ossadas no 2001, antes da aparição do grande monólito negro... Aqui, esse monólito é a Barbie nº 1! Envolvida pelo poema sinfónico Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss, este início é todo ele uma citação espertíssima.

Playtime - Vida Moderna (1967)

O espírito de Jacques Tati surge na sequência da Barbie em que Margot Robbie, com os pés assentes em Los Angeles, entra no edifício da Mattel, que tem como CEO o sempre divertido Will Ferrell. Sem revelar demasiado, basta dizer que os funcionários da empresa trabalham em caixinhas simétricas, à semelhança daquelas que o Senhor Hulot testemunha na arquitetura moderna de Playtime. Embora menos silenciosa do que Hulot, Barbie não deixa de ser uma figura gentil à solta na cidade.

Serenata à Chuva (1952)

Filme "favorito" de Greta Gerwig, Singin' in the Rain é evocado no número musical dos Kens, que tem como referência a fabulosa coreografia de ballet de Gene Kelly e Cyd Charisse, numa sequência de sonho em tons lilases. É um dos momentos mágicos do clássico de Stanley Donen e Kelly, que corresponde também a um dos pontos altos de Barbie.

O Homem das Mulheres (1961)

A comédia realizada, escrita e interpretada por Jerry Lewis é outra fonte de inspiração para a Barbielândia de Gerwig. A esse filme em que a personagem de Lewis trabalha como zelador numa pensão que só hospeda jovens solteiras, e, em particular, ao deslumbrante plano de abertura, que mostra o esqueleto da casa, mais as cenas com espelhos de quarto que não têm nada dentro do molde, a realizadora foi buscar ideias para as casinhas das Barbies, todas elas sem paredes nem espelhos, e habitadas exclusivamente por... Barbies.