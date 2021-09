24 horas de música. BTS e Elton John deram o tiro de partida em mega-concerto pelo clima e vacinas

As estrelas do K-Pop BTS e o britânico Elton John foram os primeiros artistas a subir ao palco no megaconcerto global, que vai durar 24 horas, e que tem como objetivo chamar a atenção para as alterações climáticas, a distribuição das vacinas contra a covid-19 e a fome no mundo

O "evento de uma geração", apelidado Global Citizen Live, decorre em vários palcos, de Paris a Nova Iorque, passando por Los Angeles, Sydney, Seul, Rio de Janeiro ou Londres, está a ser transmitido em direto no YouTube.

A transmissão começou com uma atuação pré-gravada dos BTS em Seul, com o "Rocketman" a subir ao palco em Paris, interpretando êxitos como "Tiny Dancer" e "This is Your Song" diante da torre Eiffel num fato verde, apesar de uma recente lesão na anca. Fez ainda um dueto com Charlie Puth.

No Central Park em Nova Iorque haverá atuações de Billie Eilish, Coldplay e Jennifer Lopez, sendo também esperada a presença em palco do príncipe Harry e da mulher, Meghan Markle.

Ed Sheeran, Black Eyed Peas e Stormzy atuam em Paris e Stevie Wonder é o principal nome a atuar em Los Angeles. O concerto de regresso dos The Fugees em Nova Iorque, o primeiro em 15 dias, também foi mostrado como fazendo parte do evento.

Outras atuações pré-gravadas eram esperadas, nomeadamente dos Green Day em Los Angeles, do DJ Alok no Rio de Janeiro, de Kylie Minogue em Londres ou Andrea Bocelli na Toscânia.

"Nos seis continentes, os artistas vão ajudar a mobilizar os cidadãos a exigir que governos, grandes empresas e filantropos trabalhem juntos para defender o planeta e derrotar a pobreza", disse a organização não-governamental Global Citizen num comunicado.

A Global Citizen quer ver mil milhões de árvores plantadas, mil milhões de vacinas distribuídas para os países mais pobres e refeições para 41 milhões de pessoas à beira da fome.

Dezenas de milhares de espetadores devem assistir aos maiores concertos, sendo exigida prova de vacinação e testes negativos à covid-19.