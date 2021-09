24% dos portugueses já aderiram a serviços de streaming

A Netflix está entre as plataformas de streaming com mais subscritores em Portugal

Um em cada quatro portugueses já aderiu ao streaming. Esta é a principal conclusão da primeira edição do novo estudo BStream, da Marktest, que avalia a notoriedade e consumo de serviços SVoD (Subscrição de Vídeo On Demand) a operar em Portugal e de pacotes de operadores de telecomunicações.

De acordo com este barómetro, o consumo de conteúdos através de streaming já entrou na rotina dos portugueses e um em cada quatro cidadãos com mais de 15 anos e residente em Portugal Continental já subscreve este tipo de serviços.

A Netflix, a Disney+ e a HBO são atualmente as plataformas com mais aderentes no nosso país, conclui o mesmo estudo, que engloba a análise aos serviços de SVoD Apple TV, Disney +, HBO, MEO Filmes e Series, Netflix, NOS Play, OPTO SIC, Prime Video, mais os operadores de telecomunicações MEO, NOS, Nowo, Vodafone.

Os dados revelam que a maior fatia de aderentes ao streaming é das classes A/B (45%), diminuindo essa repartição da adesão por classes sociais até aos 6% de aderentes da classe D.

A Apple TV é a plataforma com maior concentração de utilização na classe A/B, onde concentra praticamente metade do seu universo de utilizadores. No polo oposto encontra-se a MEO FS que tem 42% dos seus utilizadores na classe C2 e apenas 17% na classe A/B.

O estudo indicam ainda que a Prime Video é mais masculina que as restantes: apresenta um índice de 64% de homens, para uma média de 50% de homens nas restantes plataformas.

No que respeita às faixas etárias, o estudo identifica por exemplo a maior maturidade comparativa da MEO Filmes e Séries, com 24% dos seus utilizadores entre os 45 e os 54 anos, para uma média, nas restantes plataformas, de 16%. No escalão seguinte - entre os 55 e os 64 anos - verifica-se uma média de 17% dos seus utilizadores, contra uma média de 7% nesse mesmo escalão nas restantes plataformas

No que se refere à análise à subscrição de serviços de streaming por operador de telecomunicações, constata-se que os lares subscritores de pacotes Nowo são os que menos aderem à subscrição de streaming (18%). A Vodafone, por seu lado, tem 32% de aderentes a plataformas de streaming entre os seus clientes.