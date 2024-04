2023: um ano de cinema

Das grandes produções lançadas em ecrãs IMAX até às singularidades do cinema português, passando pela exibição de muitos clássicos, alguns deles inéditos, o ano cinematográfico foi rico e diversificado. Na verdade, as aventuras dos super-heróis estão longe de esgotar as dinâmicas comerciais do mercado até porque, para o melhor ou para o pior, as plataformas de streaming consolidaram a sua presença nos nossos ecrãs caseiros.