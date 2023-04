13 mulheres acusam ator francês Gerard Depardieu de violência sexual

13 mulheres acusaram o ator francês Gerard Depardieu de violência sexual ao longo de duas décadas, informou o site investigativo Mediapart, nas últimas acusações contra ele.

O ator de 74 anos negou categoricamente qualquer irregularidade por meio de seus advogados.

Contactada pela AFP, a promotora disse na quarta-feira que não recebeu nenhuma nova denúncia, mas que a investigação sobre as acusações de 2018 de que ele teria violado a jovem atriz francesa Charlotte Arnould está em curso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Mediapart afirmou na terça-feira que 13 mulheres apresentaram queixas de assédio de Depardieu no set de 11 filmes ou séries lançados entre 2004 e 2022.

As acusações variaram de "uma mão na cueca, na virilha, nas nádegas ou nos seios" a "comentários sexuais obscenos", disse o Mediapart.

Os abusos aconteceram em frente de testemunhas e quando as mulheres reclamaram, as equipas muitas vezes riram e diziam que era apenas a forma de ser do ator.

A atriz Charlotte Arnould apresentou queixa no verão de 2018, quando tinha 22 anos, dizendo que tinha sido violada duas vezes por Depardieu na sua mansão em Paris .

O ator - amigo da família de Arnould - foi acusado em dezembro de 2020, mas não foi preso.

Nenhuma das 13 mulheres apresentou queixa oficial, disse o Mediapart, mas três prestaram depoimentos.

Uma delas disse ao Mediapart que era uma figurante no filme Big House de 2015, quando Depardieu de repente enfiou a mão no seu vestido e ela "sentiu os dedos dele a tentar chegar à minhas cuecas".

Depois de empurrar a mão dele, "ele tornou-se agressivo. Eu percebi que ele não estava a atuar atuando. Se eu não o tivesse impedido, ele teria conseguido", disse.

Em 1991, a revista Time questionou Depardieu sobre uma entrevista de 1978 na revista Film Comment, na qual ele descreveu a sua infância como difícil e que teve "muitas violações"

A revista norte-americana questionou ainda se tinha participado em violações, e o ator disse que sim. "Mas era absolutamente normal naquelas circunstâncias". Mais tarde, Depardieu negou ter feito esses comentários e ameaçou processar a revista.