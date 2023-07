11 anos depois Tó Trips voltou a pisar o palco do Festival Músicas do Mundo

"É uma honra estar aqui passados 11 anos. Estive aqui com os Dead Combo", recordou Tó Trips. "É sempre bom voltar a um lugar onde fomos felizes".

"É um bocado nostálgico, mas foi bom para a abertura, é uma música calma, ambiental, é como um aperitivo", fez o balanço, ao DN, já no backstage.

Neste espetáculo não há letras, apenas o som dos instrumentos. "Esta música tem muitos silêncios e é bom ouvi-los, aqui é um bocado difícil porque há muito público e é ao ar livre, mas a ideia destas músicas é contar uma história na guitarra. Muitas vezes não é preciso ter letras para criar emoções nas pessoas", explicou ao DN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A atuação em Sines foi feita na companhia de António Quintino (baixo) e Helena Espvall (violoncelo). "Este trio foi uma maneira de não andar aí a tocar sozinho, de juntar amigos e pessoas que eu admiro", justificou o artista.

Maria João & Carlos Bica Quarteto © CMSines / Mário Pires

Maria João & Carlos Bica Quarteto

Maria João e Carlos Bica tocaram 10 anos juntos, mas os seus caminhos separaram-se. Voltam agora a reunir-se, acompanhados por Mário Delgado na guitarra e João Farinha nas teclas.

"Eu amo estes músicos que aqui estão, eu só canto com pessoas que são minhas amigas e que eu gosto. Estou muito feliz por estar aqui hoje", confessou Maria João ao público.

Apesar da receção que Maria João considerou calorosa, não deixou de sentir o frio da noite de Sines e João Farinha concedeu-lhe a sua camisa durante a atuação. "Temos aqui um gentleman", comentou a cantora.

"É um quarteto composto por personalidades diferentes. São pessoas que se respeitam, que se admiram, que se gostam e que têm em comum a música. Então é fácil nós escolhermos o reportório para tocarmos juntos", explicou Maria João ao jornalistas, depois do concerto.

"Nós vamos ter um disco, que vai sair em setembro: chama-se Close to You e a partir daí vamos continuar a caminhada", conta Maria João.

Rodrigo Cuevas © CMSines / Mário Pires

Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas começou a sua atuação de uma forma diferente do comum, surgindo a cantar no alto de uma das paredes do castelo iluminado por um holofote.

"Bem vindos a esta romaria. Vamos celebrar e passar um bom momento. Eu não sei falar português, mas invento", gracejou, ao dirigir-se ao público, o cantor espanhol.

"Vamos fazer uma romaria e celebrar as coisas que damos por feitas porque a nossa família, os nossos amigos, a nossa paisagem, a nossa liberdade são coisas que podem acabar em qualquer momento e é muito necessário que as reivindiquemos, porque é uma forma de de respeitar os que vieram antes de nós e que as conseguiram. É a nossa responsabilidade", acrescentou.

O espetáculo foi bastante interativo. O cantor falou várias vezes com o público, solicitou um dos cartazes de um fã, que dizia "Rodrigo Cuevas Rainha de Portugal" e para o final da atuação chegou a descer do palco para dançar, saltar e cantar com a plateia.

Este sábado é o último dia do festival Músicas do mundo, em Sines. Céu, Nneka, Ghorwane são alguns dos concertos a que ainda pode assistir no palco do castelo.