Rodrigo Francisco: "O meu pássaro preferido é o Zé Carioca"

A sua virtude preferida?

A paciência.



A qualidade que mais aprecia num homem?

A inteligência.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A inteligência.



O que aprecia mais nos seus amigos?

Lembrarem-se do meu aniversário, quando não me lembro do deles.



O seu principal defeito?

Perguntem aos meus amigos.



A sua ocupação preferida?

Ler (por prazer).



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Sol, areia e mar.



Um desgosto?

Não falar alemão.



O que é que gostaria de ser?

Toureiro.



Em que país gostaria de viver?

Portugal, Espanha, Argentina.



A cor preferida?

Boa pergunta.



A flor de que gosta?

Banana, que gosto mais do que de flores.



O pássaro que prefere?

Zé Carioca.

O autor preferido em prosa?

Lobo Antunes, claro.



Poetas preferidos?

Camões, sempre. E Lorca.



O seu herói da ficção?

Pateta.



Heroínas favoritas na ficção?

Mafalda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever



Os heróis da vida real?

Quem muito trabalha e pouco ganha.



As heroínas históricas?

As comunistas portuguesas na clandestinidade.



Os pintores preferidos?

Picasso, Pomar, por aí.

Compositores preferidos?

Chopin, Wagner, depende do estado (não só do tempo).



Os seus nomes preferidos?

Fácil: Constança e Joaquim (mas acho que não vou conseguir).



O que detesta acima de tudo?

Falta de humor.



A personagem histórica que mais despreza?

Todos aqueles que nunca sorriram (é de desconfiar).

O feito militar que mais admira?

A conquista das Berlengas.



O dom da natureza que gostaria de ter?

Saber cozinhar.



Como gostaria de morrer?

Atrasado, isto é, fora de tempo.



Estado de espírito atual?

Melancólico.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

A gula.



A sua divisa?

Tudo é bom, e quanto mais melhor. (Sancho Pança)