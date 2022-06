Lazy Sessions Guadalupe regressam dia 18 e dia 25 de junho

As Lazy Sessions Guadalupe voltam no dia 18 e dia 25 de junho com música portuguesa no Parque de Guadalupe, em Braga. A entrada é livre nos dois dias.

Manel Cruz é o primeiro nome a subir ao palco do parque de Guadalupe no dia 18 de junho. Vocalista, guitarrista e letrista passou pelas bandas Ornatos Violeta, Pluto, Foge Foge Bandido e Supernada. Segue-se os Ocenpsiea, uma formação musical muito jovem que visa a exploração de novas sonoridades através da mistura de sons acústicos com electrónicos e grooves que vão desde o jazz ao hip-hop. Para terminar o dia King Fu, um DJ que pretende promover música eletrônica.

Dia 25 começa com B Fachada, um compositor, multi-instrumentista e produtor com música popular portuguesa do século XXI. Segue-se o duo No!On, composto por Marco Pereira e Márcio Alfama, que trazem música electrónica, as percussões e as guitarras sónicas como instrumentos. A última atuação do Lazy Sessions Guadalupe é a do DJ CelesteMariposa com música dos PALOP.

O festival pretende continuar a crescer, em 2022, "com espírito descontraído e urbano, mas sempre de forma sustentada''.