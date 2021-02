NASA. Sonda Perseverance posou com sucesso em Marte

A NASA conseguiu esta quinta-feira pousar mais uma sonda robô na superfície marciana. A sonda Perseverance aterrou às 20.55 no Planeta Vermelho, na cratera de Jezero, e enviou as primeiras imagens, para gáudio dos cientistas em Terra. "Olá, mundo. Este é o primeiro olhar sobre a minha nova casa", lê-se na conta oficial da missão Perseverance na rede social Twitter.

Veja o vídeo em direto:

A Perseverance leva consigo um drone helicóptero que a NASA vai utilizar para sobrevoar a superfície marciana. Será a primeira vez que um aparelho deste género será utilizado numa missão num planeta que não a Terra.

A aterragem da Perseverance em Marte foi uma operação complicada, apelidada de "sete minutos de terror". Implica a utilização de retrofoguetes e longos paraquedas para travar a velocidade de reentrada da cápsula que carrega o rover.

Veja a simulação de como tudo aconteceu

Este rover é o quinto a tocar o Planeta Vermelho. O primeiro aconteceu em 1997 e todos foram americanos.

Este é também o maior de todos -- tem sensivelmente as dimensões de um SUV, pesa uma tonelada, está equipado com um braço robótico de dois metros, tem 19 câmaras e dois microfones.

Esta é também a primeira vez que uma destas sondas transporta microfones para a superfície marciana, pelo que irá permitir ao Homem ouvir sons de Marte.

O aparelho leva consigo ainda um conjunto de outros instrumentos científicos que permitirão realizar várias experiências, nomeadamente procurar vestígios de vida microbiológica.

Tal como acontece com os seus "primos" já no solo marciano, prevê-se que a missão da Perseverance seja multianual, mas não tem fim definido. Durará tanto quanto as circunstâncias -- e o equipamento -- o permitirem.