NASA divulga primeiro áudio de Marte e vídeo da aterragem da Perseverance

NASA. Sonda Perseverance pousou com sucesso em Marte

Ricardo Simões Ferreira com AFP

Pela primeira vez pudemos ouvir sons da atmosfera de Marte. A agência espacial norte-americana revelou esta segunda-feira um inédito áudio captado na atmosfera marciana, uma gravação do vento captada pelos microfones a bordo da Perseverance após este pousar no Planeta Vermelho.

A NASA também divulgou o primeiro vídeo da aterragem do novo rover.

Um dos microfones da sonda falhou, enquanto descia -- suspensa em paraquedas -- em direção à superfície, mas após a aterragem foi possível ativar um dos outros quatro dispositivos a bordo.

"O que estamos a ouvir são 10 segundos de rajadas de vento na superfície de Marte captados pelo microfone [do rover] e enviados para nós aqui na Terra", disse Dave Gruel, engenheiro chefe para os sistemas de câmara e microsoft da Perseverance, em conferência de imprensa.

Também foi apresentado um vídeo em alta definição, com a duração de três minutos e 25 segundos, mostrando o escudo térmico do rover a ser libertado e a abrtura do gigantesco paraquedas que permitiu abrandar a velocidade da sonda antes da aterragem.

"Pela primeira vez foi possível captar um evento como a aterragem em Marte", afirmou Michael Watkins, diretor do Jet Propulsion Laboratory, da NASA. "São vídeos verdadeiramente incriveis".

