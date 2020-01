Obras na estação de metro de Arroios recomeçam este mês

Com conclusão prevista para o meio de 2021, as obras da estação de Metro de Arroios, em Lisboa, irão recomeçar em janeiro após interrupção devido ao atraso dos trabalhos e quebra do contrato com o empreiteiro.

A obra teve início em julho de 2017 e tinha conclusão prevista para o primeiro semestre de 2019.

Os trabalhos, que o Metropolitano prevê duraram 18 meses, inclui a ampliação do cais da estação de 70 para 105 metros, de forma a poder receber composições de seis carruagens, assim como a reformulação dos átrios e a introdução de elevadores para acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na nota enviada à Agência Lusa, o Metropolitano de Lisboa salienta continuar a desenvolver "todos os esforços no sentido de garantir a conclusão das obras de ampliação e remodelação da estação de Arroios no prazo previsto".