Vale de Alcântara vai mudar. Veja como vai ficar

No futebol, há que levar as pré-épocas muito a sério. É o início do que está por vir, é o arranque do que pode ser uma temporada de sucesso ou de tristezas. O local é sempre escolhido ao mais ínfimo pormenor. E o DN Ócio foi saber, afinal, onde andam a dormir os craques dos três grandes por esta altura do campeonato.