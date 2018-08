Serviço de Saúde da Madeira informa sobre "caso provável" de sarampo

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informou em comunicado, esta quarta-feira, para a existência de "um caso provável de sarampo", de um adulto "não vacinado", adiantando também que se trata de um caso importado.

De acordo com a nota divulgada, "este é um caso importado que se encontra em investigação, não havendo ainda confirmação laboratorial" do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. A informação também explicita que se trata "de uma cidadã proveniente do Reino Unido, de 45 anos", que está internada, mas com um "quadro clínico estável".

A SESARAM esclareceu que "em articulação com as autoridades de saúde, está a implementar os procedimentos necessários, de acordo com as normativas em vigor" e que, "por precaução", todos os "profissionais de saúde em contacto com a doente estão a ser acompanhados", incluindo ao nível da vacinação.

Este serviço de saúde elencou que a Autoridade de Saúde Regional, juntamente com a Direção Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, está a acompanhar o caso, acrescentando que na Madeira "a cobertura vacinal em relação ao sarampo é muito elevada", ou seja, está entre os 97% e os 99%, de acordo com o comunicado.

Fonte do Hospital Dr. Nélio Mendonça confirmou ao DN que não há risco de um surto de sarampo.