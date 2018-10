Quer vender ou comprar casa? Aplicação do INE diz-lhe quanto vale

Se quer vender ou comprar casa em Lisboa, Porto, Amadora, Coimbra, Gaia e Funchal há uma aplicação do INE que o ajuda a saber o valor da habitação, segundo a TSF. A aplicação "Preços da Habitação nas Cidades", que poderá vir a ser alargada a mais municípios, confirma que os preços praticados na capital são os mais altos.

A aplicação mostra que o o valor mediano das vendas em Lisboa, no segundo trimestre de 2018, chegou aos 2.753 euros por metro quadrado. Mas há zonas onde os preços ultrapassam os seis mil euros. Por exemplo os prédios à volta da Praça Luís de Camões, no Chiado, e algumas ruas nas imediações, onde a mediana das vendas do último ano chegou aos 8.366.

Em declarações à TSF, o diretor do gabinete de estudos territoriais do INE, Francisco Vala, explica que quiseram dar "informação o mais pormenorizada possível", num "manancial de informação" que permitiu ir ao detalhe de quase quarteirão a quarteirão (naquilo a que o INE chama 'secções estatísticas' com uma média de 300 alojamentos). Em alternativa, o utilizador pode ainda selecionar quadrados de 500x500 metros desenhados no mapa.

A aplicação permite ver pequenos blocos de quarteirões ou juntá-los nestas cidades com mais de 100 mil habitantes. Por exemplo, o centro histórico do Porto tem preços bastante mais baixos do que o de Lisboa, quase certa de metade.