PSP sem capacidade para dar resposta a tanto acidente em Lisboa esta sexta-feira

A PSP não está a conseguir dar resposta a tanto acidente ocorrido na Cidade de Lisboa, depois das 20:00 desta sexta-feira. Segundo fonte do comando metropolitano da PSP ocorreram dez acidentes no espaço de "poucas horas", o que está a levar à demora da chegada da polícia aos locais onde ocorreram os embates.

"No espaço de poucas horas tivemos a ocorrência de dez acidentes, três deles na segunda circular, sendo manifestamente impossível dar resposta imediata a todos. Foi dada prioridade aos acidentes com feridos, mas ainda não conseguimos dar resposta a todos", disse ao DN o Comissário Henrique Figueiredo do comando metropolitano da PSP de Lisboa.

Só na Segunda Circular foram três os embates entre dois veículos. Um deles pelas 20.11, no sentido Aeroporto-Benfica, junto às bombas da Repsol. Um segundo acidente no sentido contrário, Benfica-Aeroporto, pelas 20.32 e uma terceira colisão, pelas 20.51, na transição da Segunda Circular para o IC19, no sentido Lisboa-Sintra, a 300 metros do Centro Comercial Colombo.

Nenhum dos acidentes fez feridos, e um deles resolveu-se com um acordo amigável, estando nesta altura, e mais de uma hora depois da ocorrência​​​​, os outros dois ainda à espera da chegada de uma brigada da PSP, o que provocou o caos na Segunda Circular durante duas horas.