PSD quer ver licenciamento de edifício de Ricardo Robles

O PSD de Lisboa vai exigir acesso ao processo de licenciamento do imóvel de que Ricardo Robles é proprietário em Lisboa, no bairro de Alfama. Quando ao pedido de renúncia ao cargo de vereador por parte do representante do Bloco de Esquerda na autarquia, o presidente da concelhia de Lisboa do PSD diz que o partido "congratula-se com a decisão [de demissão de Ricardo Robles]. Era evidente que não tinha condições políticas" para continuar no cargo.

Para Paulo Ribeiro era claro que o ex-vereador apresentava "inconsistências evidentes entre a sua ação enquanto cidadão e enquanto vereador". E que esta decisão é "natural e vem de encontro ao que o PSD exigiu logo após os primeiros esclarecimentos".

O responsável social-democrata frisa que este anúncio, por um lado, "dá razão ao PSD de Lisboa" e "retira razão à coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que no sábado disse que a ação do vereador não tinha nada de mal. E que estava em linha com a ação do Bloco. Isto parece-me duas conclusões claras para a renúncia".

Agora, o PSD vai querer ter acesso "ao processo de licenciamento do prédio do vereador, pois ele era deputado municipal na Assembleia Municipal de Lisboa e nós queremos analisar o processo".