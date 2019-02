Proposta de Lisboa para o dia dos namorados: visitar o Cemitério dos Prazeres

A Câmara Municipal de Lisboa tem uma proposta diferente, e surpreendente, para assinalar o dia dos namorados (14 de fevereiro): passear pelo Cemitério dos Prazeres e conhecer três personagens com histórias de amor - a Condessa de d´Edla, o Duque de Palmela e José Augusto Pinto de Magalhães, este último imortalizado no romance de Agustina Bessa-Luís, "Fanny Owen".

Com esta iniciativa a autarquia abre as portas dos cemitérios dos Prazeres e do Alto de São João durante este mês de fevereiro para cinco visitas, orientadas por técnicos da autarquia, com o objetivo de dar "a conhecer ao público parte do seu vasto património arquitetónico e cultural", como explica a notícia publicada no seu site.

Estas visitas aos dois cemitérios são uma forma de conhecer a arte fúnebre que vigorava no século XIX, altura em que as famílias mais abastadas contratavam artistas para criar os jazigos e os mausoléus.

Além dos dias 14 e 16 - com o tema Enamorados por Lisboa -, as visitas começam este sábado (2 de fevereiro) no Cemitério dos Prazeres com o título: "O último palco - Artistas". Segue-se a 8 a passagem pelo Cemitério do Alto de S. João; e no dia 22 regressam ao cemitério dos Prazeres, desta vez com guias em inglês. Todos os percursos têm início às 10.00.