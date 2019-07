Lisboa vai batizar rua com nome da brasileira Marielle Franco

Lisboa terá uma rua batizada em homenagem a Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro assassinada a 14 de março do ano passado, quando seguia no seu carro depois de ter participado num debate organizado pelo Partido Socialismo e Liberdade com ativistas negras.

A decisão foi aprovada por unanimidade na reunião da Câmara Municipal de Lisboa desta quinta-feira, depois de analisada a proposta do vereador Manuel Grilo (Bloco de Esquerda e o responsável pelos pelouros da Educação e Direitos Sociais).

Caberá agora à Comissão Municipal de Toponímia apreciar esta proposta e propor qual a rua que se passará a chamar "Marielle Franco".

Socióloga, feminista, militante dos Direitos Humanos e crítica da atuação das forças de segurança no Rio de Janeiro, Marielle Franco empenhou-se na luta em defesa dos direitos das mulheres negras e dos moradores de favelas e periferias, e na denúncia da violência policial. Em 2016 tinha sido eleita vereadora para a legislatura 2017/20, com a quinta maior votação.

Em sua memória continua a ser mantido online o site que tinha promovido e onde agora, entre outras informações, está um contador que vai somando os dias passados desde que foi morta, juntamento com o seu motorista

Na sequência da investigação ao assassinato o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - uma unidade especial de polícia - deteve e acusou um policia reformado, Ronnie Lessa, e um ex-polícia militar, Elcio Vieira de Queiro, de terem morto a vereadora e o motorista.